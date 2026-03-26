Ολυμπιακοί Αγώνες 2028: Η ΔΟΕ επαναφέρει τον γενετικό έλεγχο για τρανς και ιντερσέξ αθλήτριες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) σύμφωνα με ανακοίνωσή της που κοινοποιήθηκε την Πέμπτη (26/03), επανέρχεται σε μια συνθήκη που γινόταν από το 1968 έως το 1996, δηλαδή πως η συμμετοχή των αθλητριών σε αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, θα κρίνεται έπειτα από χρωμοσωμικό έλεγχο.

Αναλυτικά, όπως εξήγησε η ΔΟΕ, η συμμετοχή των θηλυκών αθλητριών στους γυναικείους Ολυμπιακούς αγώνες θα περιορίζεται μόνο σε άτομα βιολογικού γυναικείου φύλλου, που δεν θα φέρουν το γονίδιο SRY, δηλώνοντας εν μέσω πλην σαφώς, πως δεν θα επιτρέπεται να λάβουν μέρος τρανς ή ίντερσεξ γυναίκες. Η Ολυμπιακή επιτροπή τονίζει πως η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από ενδελεχής έρευνες και συμβουλευόμενη από ειδικούς, κάνοντας πράξη αυτού του είδους ελέγχους με σκοπό να «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στην γυναικεία κατηγορία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν ισχύει για κανένα πρόγραμμα αθλητισμού βάσης ή αναψυχής».

Πως θα γίνεται ο έλεγχος

Ο έλεγχος και ο τρόπος επιλογής των αθλητριών θα γίνεται μέσω ελέγχου για την παρουσία ή απουσία του γονιδίου SRY. Η ΔΟΕ βασισμένη σε επιστημονικούς ελέγχους εκτιμά ότι η παρουσία του γονιδίου SRY παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής, και είναι η πλέον αξιόπιστη ένδειξη αν ένας αθλητής έχει υποστεί ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη, ενώ θεωρεί ότι ο έλεγχος για το συγκεκριμένο γονίδιο μέσω σάλιου, επιχρίσματος από το εσωτερικό του μάγουλου ή δείγματος αίματος είναι μη επεμβατικός.

Οι αθλήτριες με αρνητικό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο γονίδιο θεωρούνται ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, και θα συμμετέχουν στις γυναικείες κατηγορίες, ενώ αυτές με θετικό SRY, όπως τρανς XY και άτομα με XY-DSD, θα μπορούν να λάβουν συμμετοχή σε κατηγορίες που δεν υπάρχει το απαραίτητο κριτήριο συγκεκριμένου φύλλου, όπως οι ανδρικές, μικτές ή ανοιχτές κατηγορίες αγωνισμάτων. Επίσης στην σχετική της ανακοίνωση η Ομοσπονδία τόνισε: «Εκτός εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια αρνητική ένδειξη είναι εσφαλμένη, αυτή θα είναι μια εξέταση που γίνεται μια φορά στη ζωή. Με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ».

International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women's) Category in Olympic Sport.



Οι δηλώσεις της προέδρου της ΔΟΕ

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, αναφέρθηκε στο νέο έλεγχο λέγοντας:

«Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

«Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».