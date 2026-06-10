Η Κατερίνα Μισιχρόνη νέα Πρωθιέρεια της Ολυμπιακής Φλόγας

Η καταξιωμένη ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισιχρόνη ορίστηκε νέα Πρωθιέρεια των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας για την επόμενη Ολυμπιακή περίοδο, έπειτα από απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η επιλογή της πραγματοποιήθηκε μετά από εξέταση υποψηφίων για τον ρόλο και βασίστηκε στην καλλιτεχνική της πορεία, την εμπειρία και τα προσόντα της.

Η εισήγηση έγινε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμά Τόκα και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της ΕΟΕ στην τελευταία της συνεδρίαση.

Μετά την απόφαση, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε τη νέα Πρωθιέρεια στα γραφεία της Επιτροπής για να της ανακοινώσει επισήμως τον ορισμό της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ρόλος της Πρωθιέρειας

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κούβελος καλωσόρισε την Κατερίνα Μισιχρόνη στην Ολυμπιακή οικογένεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συμβολικού αλλά και ουσιαστικού ρόλου της Πρωθιέρειας στις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας, ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028.

Όπως σημείωσε, προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τη χορογράφο Άρτεμι Ιγνατίου για την προετοιμασία των τελετών.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη, κάνοντας λόγο για μεγάλη τιμή και ευθύνη, και δεσμεύτηκε να υπηρετήσει τον ρόλο «με όλη τη δύναμη της ψυχής της», εκφράζοντας την ανυπομονησία της να ξεκινήσουν οι πρόβες για τις τελετές.

Από την πλευρά της, η χορογράφος των Τελετών Ολυμπιακής Φλόγας Άρτεμις Ιγνατίου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία θα είναι άψογη, σημειώνοντας ότι η νέα Πρωθιέρεια θα μεταφέρει τα μηνύματα των Ολυμπιακών αξιών μέσα από την καλλιτεχνική της έκφραση.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη θα αναλάβει για πρώτη φορά τον ρόλο της Πρωθιέρειας στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Θα διαδεχθεί τη Μαίρη Μηνά, την οποία η ΕΟΕ ευχαρίστησε για την προσφορά της στον ρόλο.

Το βιογραφικό της Κατερίνας Μισιχρόνη

Η Κατερίνα Μισιχρόνη είναι ηθοποιός και χορεύτρια με πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, σπούδασε Ψυχολογία και στη συνέχεια Κλασικό Χορό στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Εργάστηκε ως χορεύτρια σε ομάδες χοροθεάτρου με παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε Βερολίνο, Λονδίνο και ΗΠΑ.

Ακολούθως στράφηκε στην υποκριτική, σπουδάζοντας στη Σχολή Υποκριτικής του Θεάτρου των Αλλαγών και παρακολουθώντας διεθνή masterclasses, μεταξύ των οποίων στο Royal Academy of Dramatic Arts στο Λονδίνο.

Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει σε σειρές όπως το «Νησί» και το «Λόγω Τιμής», ενώ στο θέατρο έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές όπως το Ηρώδειο και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Στον κινηματογράφο έχει λάβει μέρος σε διεθνείς παραγωγές και έχει βραβευτεί για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Chinatown – The 3 Shelters.

Η θέση της Πρωθιέρειας των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας αποτελεί έναν από τους πιο συμβολικούς ρόλους της Ολυμπιακής παράδοσης, με ιστορία που ξεκινά από το 1936 και συνεχίζεται έως σήμερα, με διαδοχή σημαντικών προσωπικοτήτων του θεάτρου και του χορού.