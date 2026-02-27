Ποιες είναι οι τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή που επιστρέφουν στην Ελλάδα

Οι τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την Αυστρία ύστερα από 14 χρόνια διεθνούς παρουσίας και σημαντικών διακρίσεων, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία περίοδο «αθλητικής ξενιτιάς» που συνδυάστηκε με ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια.



Η απόφασή τους γνωστοποιήθηκε επίσημα την Τετάρτη 25/2 στην ομοσπονδία υγρού στίβου της Αυστρίας, ενώ μία ημέρα αργότερα αποδεσμεύτηκαν και από τις Αυστριακές Ένοπλες Δυνάμεις, όπου υπηρετούσαν λόγω των αθλητικών τους επιτυχιών. Το προσεχές διάστημα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα τους, με στόχο να ολοκληρώσουν εδώ την αγωνιστική τους πορεία.



Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης θέσης στην Εθνική Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί αν θα συνεχίσουν σε απόλυτα πρωταγωνιστικό επίπεδο ή αν βρίσκονται κοντά στο φινάλε της καριέρας τους.



Από τον Βόλο στην παγκόσμια κορυφή



Γεννημένες και μεγαλωμένες στον Βόλο, οι αδελφές Αλεξανδρή θεωρούνταν από μικρές εξαιρετικά ταλέντα στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Έπειτα από ρήξη με τους τότε διοικούντες της ΚΟΕ, αποδέχθηκαν πρόταση της πρώην προπονήτριάς τους και άλλαξαν αθλητική υπηκοότητα, επιλέγοντας να αγωνιστούν με τα χρώματα της Αυστρίας.



Σε νεαρή ηλικία, χωρίς να γνωρίζουν καν τη γλώσσα, μετέφεραν ολόκληρη τη ζωή τους στο εξωτερικό για να κυνηγήσουν το όνειρό τους και δικαιώθηκαν. Η Βασιλική πρωταγωνίστησε στο σόλο, ενώ η Άννα Μαρία μαζί με την Ειρήνη διακρίθηκαν στο ντουέτο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι 2024 κατέλαβαν την 4η θέση στο ντουέτο, ενώ στους Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 2020 (διοργάνωση του 2021) είχαν τερματίσει 7ες.



Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2025 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα, σε συνέχεια του χρυσού στο ελεύθερο πρόγραμμα που είχαν πετύχει το 2023, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία τους στην κορυφή του αθλήματος.



Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους ανέφεραν:



«Καταρχάς, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς την Αυστριακή Ομοσπονδία για όλα όσα μας προσέφερε σε αγωνιστικό, οργανωτικό και ηθικό επίπεδο. Η στήριξη, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες που μας παρείχαν συνέβαλαν καθοριστικά στην αθλητική μας εξέλιξη και στη διαμόρφωσή μας ως αθλήτριες υψηλού επιπέδου. Αυτή η εμπειρία θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της αθλητικής μας διαδρομής. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή να επιστρέψουμε στις ρίζες μας».





Το «ευχαριστώ» της Αυστρίας



Ο πρόεδρος της αυστριακής ομοσπονδίας, Άρνο Πάγιεκ, ευχαρίστησε δημόσια τις αθλήτριες για την προσφορά τους:



«Ευχαριστούμε την Άννα-Μαρία, την Ειρήνη και τη Βασιλική για την αφοσίωσή τους και τις συγχαίρουμε για τις μοναδικές επιτυχίες που πέτυχαν για την Αυστρία, τους χορηγούς της και την ομοσπονδία κολύμβησης. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη μελλοντική τους αθλητική και προσωπική πορεία».