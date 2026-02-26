Γαλλία: Τερματοφύλακας προσποιήθηκε τραυματισμό για να φάνε οι μουσουλμάνοι συμπαίκτες του (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της Ναντ με τη Χάβρη για τη Ligue 1, προκαλώντας έντονο διάλογο στη Γαλλία. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Άντονι Λοπες, βρέθηκε στο έδαφος χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής σύγκρουση ή τραυματισμός. Η διακοπή του αγώνα φαινόταν παράξενη, όμως σύντομα αποκαλύφθηκε πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο.



Ο Λοπες εκμεταλλεύτηκε ένα «παράθυρο» των κανονισμών. Ο τερματοφύλακας μπορεί να δεχθεί ιατρική βοήθεια χωρίς να αποχωρήσει άμεσα απο τον αγωνιστικό χώρο. Το μικρό αυτό χρονικό διάστημα αποδείχθηκε πολύτιμο. Στην πλάγια γραμμή, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί και ακόμη πέντε Μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές της Ναντ κατάφεραν να ενυδατωθούν και να καταναλώσουν τροφή, καθώς είχε μόλις δύσει ο ήλιος και μπορούσαν να διακόψουν τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Στη Γαλλία, οι κανονισμοί δεν προβλέπουν επίσημες διακοπές για θρησκευτικούς λόγους, σε αντίθεση με την Premier League, όπου από το 2021 επιτρέπονται σύντομες παύσεις, αλλά και τη Bundesliga που ακολούθησε το 2022.

