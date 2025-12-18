Ο Ολυμπιακός μπαίνει «σφήνα» για τον Σενεγαλέζο διεθνή αμυντικό Αμπντού Ντιαλό

Ο Ολυμπιακός έχει μπει στη «μάχη» για την απόκτηση του Σενεγαλέζου αμυντικού Αμπντού Ντιαλό, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Αλ Ντουχαϊλ με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Αραμπί.

Το who is who του Ντιάλο

Ο Ντιαλό ξεκίνησε την καριέρα του στη Μονακό και έχει εκπροσωπήσει τόσο τη Γαλλία στις μικρές εθνικές ομάδες όσο και τη Σενεγάλη που μετράει 20 συμμετοχές σε ανώτερο επίπεδο, κατακτώντας το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2021.

Ο 29χρονος στόπερ έχει εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας παίξει στη Γερμανία με τη Μάιντζ και τη Ντόρτμουντ η οποία μάλιστα έβγαλε από τα ταμεία της 28 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει το 2018. Τον επόμενο χρόνο η Παρί Σεν Ζερμέν, ξόδεψε 32 εκατομμύρια για να τον φέρει και πάλι στη Γαλλία, με την οποία κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα.

Η εξαιρετική του ικανότητα με τα πόδια και ο δυναμισμός του στον ενάεριο χώρο είναι στοιχεία που ταιριάζουν στον Βάσκο προπονητή. Ακόμα, η εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις και η ηγεσία του στην άμυνα τον καθιστούν στόχο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί να ενισχύσει την αμυντική του γραμμή ενόψει της μεταγραφικής περιόδου, ενώ Άντερλεχτ και Νις παρακολουθούν με ενδιαφέρον την υπόθεση.

🚨Nice s’intéresse à Abdou Diallo, tandis que l’Olympiakos se montre très insistant. En fin de contrat en juin, le joueur pourrait bouger cet hiver.



Abdou Diallo voit un retour en Europe comme une chance de se relancer avant le Mondial. 🇸🇳🔀



(@laloumance | @footmercato) pic.twitter.com/BstEg5TmJX — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) December 10, 2025

Σύμφωνα με τη Foot Mercato και άλλα γαλλικά δημοσιεύματα: «Ο Αμπντού Ντιαλό έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει κρούση για την απόκτηση του, η Νις έχει ρωτήσει για την περίπτωση του και πρόσφατα, μπήκε στο... παιχνίδι και η Άντερλεχτ. Ο Σενεγαλέζος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στο Κατάρ τα τελευταία δύο χρόνια, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη σε μια ανταγωνιστική λίγκα, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση του, στο Μουντιάλ του 2026».