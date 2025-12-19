Ολυμπιακός: Στο Ρέντη ο Καμπελά για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του

Ο Ρεμί Καμπελά έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, όχι για προπόνηση, αλλά για να πει «αντίο» στους συμπαίκτες και το επιτελείο του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του, καθώς θα συνεχίσει τη σεζόν στη Ligue 1 με τη φανέλα της Ναντ, ως δανεικός μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.



Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου ο 35χρονος δεν βρισκόταν στο βασικό πλάνο για το άμεσο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε αγώνες εντός συνόρων, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, κάτι που περιόρισε αισθητά τον ρόλο του. Συνολικά κατέγραψε 10 εμφανίσεις, προσπαθώντας να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα, κυρίως σε στιγμές που ζητήθηκε βάθος στο ρόστερ.



Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, είχε μείνει εκτός αποστολών, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές αναζητούσαν την καλύτερη δυνατή λύση. Ο εξάμηνος δανεισμός στη Ναντ δίνει στον Καμπελά την ευκαιρία να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής σε ένα γνώριμο περιβάλλον, σε ένα πρωτάθλημα που ξέρει καλά και στο οποίο έχει αφήσει το στίγμα του στο παρελθόν.



Ο έμπειρος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, στοιχείο που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το τι θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.