Vinsky: Ο YouTuber πίσω από τις επενδύσεις που ανεβάζουν ομάδες

Ο Vinsky, δημιουργός περιεχομένου και επιχειρηματίας, διατηρεί κανάλι στο Youtube με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές και έχει ανοίξει ένα νέο δρόμο στις επενδύσεις σε ομάδες ποδοσφαίρου. Από την ίδρυση της Vinsky FC στη Γαλλία μέχρι και την εξαγορά των Inter Montreal και Sporting Club d' Escaldes σε Καναδά και Ανδόρρα αντίστοιχα, οδηγεί τα βήματά του σε διαδοχικές ανόδους, χτίζοντας έναν επιχειρηματικό κολοσσό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ποιος είναι ο Vinsky

Ο Vinsky είναι ένας δημοφιλής Γάλλος YouTuber, το κανάλι του οποίου είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κανάλια αθλητικού περιεχομένου στον κόσμο. Ο αριθμός των συνδρομητών του ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο και το engagement του με τους θεατές είναι εντυπωσιακό. Οι συνολικές προβολές των βίντεο του στο YouTube υπολογίζονται πως είναι περισσότερες από 375 εκατομμύρια.

Το κανάλι του Vinsky στο YouTube.

Ο 34χρονος αστέρας του ίντερνετ, βέβαια συνδυάζει το πάθος του για το ποδόσφαιρο με την επιχειρηματική στρατηγική. Λίγα χρόνια μετά την καθιέρωση του ως ένας από τους καλύτερους YouTubers όσον αφορά το gaming και το αθλητικό περιεχόμενο, ο Vinsky ακολούθησε τον δρόμο του entrepreneurship.

Ο Γάλλος αστέρας του YouTube επεκτάθηκε από τον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου στον επιχειρηματικό κόσμο του ποδοσφαίρου και δημιουργεί βήμα-βήμα έναν επενδυτικό κολοσσό έτοιμο να κατακτήσει την κορυφή.

Η στρατηγική πίσω από τις επενδύσεις

Ο Vinsky ξεκίνησε τις επενδύσεις σε ποδοσφαιρικές ομάδες το 2017, ιδρύοντας την Vinsky FC στη Γαλλία. Ο σύλλογος ξεκίνησε από την χαμηλότερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου και μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει συνολικά 3 ανόδους, όλες τους σε διαδοχικές σεζόν.

Ο Γάλλος YouTuber παρέχει οικονομική και στρατηγική υποστήριξη στις ομάδες που αναλαμβάνει. Επιλέγει ταλέντα και προωθεί τη σωστή τους διαχείριση. Οι κινήσεις του, μάλιστα βελτιώνουν άμεσα την απόδοση των ομάδων.

Το 2021, στη βάση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής του στρατηγικής, ίδρυσε την ακαδημία της Vinsky FC. Εκεί, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει στους νέους να προπονούνται, προσφέρει ακαδημαϊκές ευκαιρίες και σεμινάρια επιμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο, κάνει πράξη το συμπεριληπτικό και κοινωνικά ευσυνείδητο όραμα που έχει όσον αφορά τον αθλητισμό.

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Vinsky ως μηχανικός επηρέασε την επενδυτική του στρατηγική. Ο Γάλλος κάνει σαφές πως στόχος του αποτελεί η ανάδειξη ενός οργανισμού με στέρεες βάσεις και μακροπρόθεσμη στόχευση. Προτεραιότητα για τον ίδιο δεν αποτελεί η βραχυπρόθεσμη ιντερνετική δημοφιλία, αλλά η δημιουργία ενός ομίλου, ο οποίος θα συνεισφέρει στην κοινωνία και θα παρέχει στους νέους ευκαιρίες.

Η επέκταση σε ομάδες του εξωτερικού και το μοντέλο πολυϊδιοκτησίας

Ο Vinsky τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο, ιδρύοντας το Vinsky Football Group. Υπό την ομπρέλα της νέας του εταιρίας βρίσκονται η Vinsky FC, οι ακαδημίες της, η Inter Montreal από τον Καναδά, αλλά και το πιο πρόσφατο περιουσιακό της απόκτημα, η Sporting Club d' Escaldes από την Ανδόρρα.

Ο 34χρονος επιχειρηματίας αποφάσισε να στραφεί σε μία πιο άμεση στρατηγική. Η εξαγορά της Sporting Club d' Escaldes σηματοδοτεί την διεύρυνση των επενδυτικών δραστηριοτήτων του Vinsky Football Group, αφού η ομάδα από την Ανδόρρα αποτελεί την πρώτη επαγγελματική ομάδα στην οποία επενδύει ο όμιλος του Βίνσκι.

Ο Vinsky ανακοίνωσε την εξαγορά του ανενεργού συλλόγου Sporting Club d' Escaldes στις 20 Φεβρουαρίου του 2025. Η πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση ήταν πως σκοπεύει να αναγεννήσει τον σύλλογο και να τον οδηγήσει από τη Β' κατηγορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Τα αποτελέσματα και οι διαδοχικές άνοδοι

Η εντυπωσιακή τριετία (2020-2023) της Vinsky FC στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του γαλλικού ποδοσφαίρου ήταν μόνο η αρχή. Οι τρεις διαδοχικές άνοδοι της ομάδας από την έκτη κατηγορία του ερασιτεχνικού γαλλικού ποδοσφαίρου στην τρίτη φάνηκε πως... άνοιξαν την όρεξη στον νεαρό επιχειρηματία για νέες αθλητικές επιτυχίες.

Η εμπλοκή του στην Sporting Club d' Escaldes είναι ενδεικτική της φιλοδοξίας του. Από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα από την Ανδόρρα αναδιαμόρφωσε τη διοικητική δομή του συλλόγου, φέρνοντας τεχνογνωσία. Παράλληλα, άλλαξε το έμβλημα της ομάδας, εξασφαλίζοντας νέους χορηγούς.

Η επιρροή του στον σύλλογο είναι ήδη εμφανής. Στην παρθενική του σεζόν στο τιμόνι της Sporting, η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Vinsky έχει εξασφαλίσει 16 βαθμούς σε 6 παιχνίδια και συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα.

Η επίδραση στο ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους

Το όραμα του Vinsky για έναν συμπεριληπτικό αθλητισμό είναι ήδη γνωστό. Ο Γάλλος YouTuber δηλώνει ανοιχτά πως η εμπλοκή σε ομάδες ερασιτεχνικών κατηγοριών αποτελεί μέρος της προσπάθειάς του για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των συλλόγων με τον απλό κόσμο.

Παράλληλα, αυτό που θέλει να επιτύχει είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων. Στόχος του Vinsky Football Group είναι να προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Για να το επιτύχει αυτό, έχει προχωρήσει στην ανέγερση προπονητικών κέντρων.

Επίσης, για τον Vinsky είναι σημαντικό να καταφέρει να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς, οι οποίοι δε θα μπορούσαν να τις έχουν υπό άλλες συνθήκες. Ανεξάρτητα από το ποδόσφαιρο, σκοπός του 34χρονου είναι να προσφέρει στην κοινωνία, παρέχοντας εφόδια και δυνατότητες, οι οποίες έως τώρα δεν υπήρχαν. Προτεραιότητα για τον ίδιο δεν είναι η διασκέδαση, αλλά η προσφορά στο σύνολο.

YouTube, κοινωνική απήχηση και συνεργασίες

Όπως προαναφέρθηκε, ο Vinsky διατηρεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές κανάλι στο YouTube. Τα εκατοντάδες σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις του ανοίγουν νέες προοπτικές και καλλιεργούν την αίσθηση μίας ενεργής κοινότητας.

Οι εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές των βίντεο του και το πολυπληθές του κοινό συνεισφέρουν στην ανάδειξη νέων δυνατοτήτων, μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο με τους θεατές.

Παράλληλα, οι συνεργασίες του με παγκόσμιους αστέρες του ποδοσφαίρου, αλλά και με άλλους YouTubers ενισχύουν την απήχηση. Ο 34χρονος αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους δημοφιλέστερους influencers στον πλανήτη.

Τα μελλοντικά του σχέδια

Ο μεγάλος στόχος του Vinsky είναι να οδηγήσει την Sporting Club d' Escaldes στις διοργανώσεις της UEFA. Παράλληλα, έχει ήδη κατορθώσει να διαρρήξει τα στενά όρια του ερασιτεχνικού αθλητισμού, μέσα από τη συμμετοχή της Vinsky FC στο ημιεπαγγελματικό FENIX Trophy του 2023-2024.

Je réouvre cette appli (😭) pour vous annoncer que j’ai repris un club professionnel de football, le Sporting Club Escaldes en Andorre. On commencera en D2 et l’objectif est de monter en D1 et de jouer l’Europe en 3 ans (l’UEFA Conference League est la plus atteignable). pic.twitter.com/z05MSBpZ5r — Vinsky (@viinsky360) February 22, 2025

Σκοπός του 34χρονου αστέρα είναι να καλλιεργήσει έναν οργανισμό ομάδων, ο οποίος βρίθει από ανταγωνιστικές ομάδες. Για το λόγο αυτό, σχεδιάζονται νέες κινήσεις, καθώς και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ώστε να επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου του ποδοσφαίρου.