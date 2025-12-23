Θριαμβευτική πρεμιέρα για τον Γιαμάλ στο YouTube - Δύο εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

Ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά και από τη μεγαλειώδη εμφάνιση και νίκη (2-0) της Μπαρτσελόνα στο «Θεράμικα». Δύο ημέρες μετά την «απόδραση» των Καταλανών από την έδρα της Βιγιαρεάλ, ο 18χρονος έκανε πρεμιέρα στο YouTube, δημοσιεύοντας το πρώτο του βίντεο.

Ο νεαρός αστέρας των «μπλαουγκράνα» ετοιμάζεται να αφήσει το σπίτι του, στο οποίο διαμένει από κοινού με τον πολύ καλό του φίλο Σοχαΐμπ και τον ξάδερφό του, Μοχάμεντ Αμπντέ για να μετακομίσει στη θρυλική έπαυλη της Σακίρα και του Πικέ, που κοστολογείται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Πριν τη μετάβασή του, βέβαια, αποφάσισε να παρουσιάσει στο κοινό το διαμέρισμα στο οποίο διαμένει, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη μετακόμιση, καθώς και πτυχές της προσωπικής του ζωής και καθημερινότητας. Ο Γιαμάλ, παρά τη δημοσιότητα φαίνεται πως παραμένει ένας... κανονικός έφηβος.

Στο σπίτι του εντοπίζονται όσα μπορεί να βρει κανείς σε ένα εφηβικό σπίτι: φιγούρες δράσης, κονσόλες με βιντεοπαιχνίδια ή λούτρινα παιχνίδια. Ο ίδιος, μάλιστα παραδέχεται πως είναι... εξοικειωμένος με την ακαταστασία, υπενθυμίζοντας πως παλαιότερα είχε ένα «τεράστιο βουνό από ρούχα» στο δωμάτιό του.

Τα τρόπαια και η φανέλα του Ντίαζ

Ο Γιαμάλ εμφανίστηκε στο πρώτο βίντεο του επίσημου λογαριασμού του στο YouTube με μία ιδιαίτερη ενδυματολογική επιλογή. Φορώντας τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας με το νούμερο «7» του Λουίζ Ντίαζ ξενάγησε το κοινό στο σπίτι του, παρουσιάζοντας τα τρόπαια που έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του.

Η σύντομη και συνάμα εκρηκτική του παρουσία έως τώρα στα γήπεδα έχει αποφέρει στον 18χρονο επιθετικό της εθνικής Ισπανίας μία πληθώρα από βραβεία. Ο ίδιος, μάλιστα παραδέχεται πως πολλά από αυτά δε θυμάται ούτε τι είναι, αλλά ούτε και ποιός του τα απένειμε!

Ανάμεσά τους βρίσκονται το αντίγραφο του βραβείου Kopa Trophy, που του παρέδωσε το γαλλικό περιοδικό «France Football» και αποτελεί την έκδοση της Χρυσής Μπάλας για ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 21, το δαχτυλίδι από την κατάκτηση του Euro 2024 με την Ισπανία, καθώς και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του μήνα της La Liga.

Σε περίοπτη θέση ανάμεσα στα τρόπαια και τα βραβεία εντοπίζεται η μπάλα του ημιτελικού εναντίον της Γαλλίας για το Euro 2024. Ο Γιαμάλ δήλωσε περήφανος όσον αφορά το συγκεκριμένο αναμνηστικό: «Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στο σπίτι. Η μπάλα με την οποία σκόραρα».

Η αγάπη για τα μπισκότα που... δε του επιτρέπει να έχει κοπέλα

Ο Ισπανός επιθετικός μίλησε ανοιχτά για τις συνήθειές του και αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με το... ιδιαίτερο πρόγραμμα του ύπνου του, ο οποίος όπως διαπίστωσε δύσκολα θα του επιτρέψει να βρεθεί σε σχέση. «Κοιμάμαι νωρίς για να ξυπνήσω μέσα στη νύχτα… όχι για να δω την ώρα, αλλά για να φάω μπισκότα», δήλωσε χαριτολογώντας, ενώ δείχνοντας τη «μυστική» του υπερδύναμη δίπλα από το κρεβάτι συμπλήρωσε «Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να έχω κοπέλα».

Παράλληλα, ανέφερε πως προτεραιότητά του σε ένα σπίτι είναι το να μυρίζει ωραία. Ο ίδιος φαίνεται ιδιαίτερα προσηλωμένος στις λεπτομέρειες και υπογράμμισε πως στο διαμέρισμά του πρέπει τα πάντα να μυρίζουν βανίλια. «Σαπούνι, χώρος, τα πάντα. Μου αρέσει να μυρίζει ωραία το σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Dr. Dre και οι 500.000 συνδρομητές σε λιγότερες από 24 ώρες

Ανάμεσα στα αναμνηστικά και τα ενθύμια, ο Γιαμάλ ξεχώρισε έναν υπογεγραμμένο δίσκο βινυλίου από τον διάσημο παραγωγό και ράπερ, Dr. Dre. Δίπλα του, εντοπίστηκαν μία συλλογή από ρολόγια, καθώς και επιχρυσωμένα ακουστικά Beats. Ο 18χρονος επιθετικός ανέφερε πως στον ελευθερό του χρόνο παίζει βιντεοπαιχνίδια και επιτραπέζια, ενώ δήλωσε πως έχει στην κατοχή του ένα DJ Set, καθώς όπως αποκάλυψε έχει όνειρο κάποια στιγμή στη ζωή του να γίνει DJ.

Η ξενάγηση στο σπίτι του Γιαμάλ έγινε στο πλαίσιο της πρεμιέρας στο νέο του κανάλι στο YouTube και οι μετρήσεις ήδη δείχνουν πως έχει κατακτήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, το κανάλι του 18χρονου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έχει μισό εκατομμύριο συνδρομητές, ενώ το πρώτο του βίντεο αριθμεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές.