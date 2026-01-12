Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Ρολάντ Κουρμπίς που είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό

Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ρολάντ Κουρμπίς, μια εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου που συνδέθηκε και με την Ελλάδα μέσω της θητείας του στον Ολυμπιακό. Κατά την αγωνιστική περίοδο 1973-74, ο Γάλλος αμυντικός φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα καταγράφοντας τέσσερις επίσημες συμμετοχές.

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Κουρμπίς ακολούθησε μια μακρά και επιτυχημένη προπονητική σταδιοδρομία στη χώρα του. Κατέκτησε συνολικά τρία πρωταθλήματα Γαλλίας ως τεχνικός της Μαρσέιγ και της Μονακό, ενώ καθοδήγησε επίσης συλλόγους όπως η Μπορντό, η Μονπελιέ, η Τουλούζ και η Ρεν. Κορυφαία στιγμή της πορείας του στους πάγκους υπήρξε το 1999, όταν οδήγησε τη Μαρσέιγ στον τελικό του Κυπέλλου UEFA. Η απώλεια του Ρολάντ Κουρμπίς αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο γαλλικό ποδόσφαιρο, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια επί σειρά δεκαετιών.