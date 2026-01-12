Θλίψη στον κόσμο του ΜΜΑ: 15χρονος πρωταθλητής μαχαιρώθηκε θανάσιμα έξω από ίντερνετ-καφέ

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 15χρονου πρωταθλητή MMA στο Τατζικιστάν, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο σε ίντερνετ καφέ.

Ο λόγος για τον Μουχαμαντάλι Σαντουόλεφ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου στην πόλη Κουλόμπ, όταν μια φαινομενικά αθώα έξοδος με φίλους εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός μαχητής ενεπλάκη αρχικά σε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο άτομο και την παρέα του, που βρίσκονταν επίσης στον χώρο. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 15χρονος δέχθηκε θανάσιμη μαχαιριά στο στήθος και κατέρρευσε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή επί τόπου. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

We are deeply saddened to learn of the passing of Muhammadali Saduloev.



Representing Tajikistan, Muhammadali was a gold medallist at the 2024 IMMAF Youth World Championships. Our thoughts are with his family, friends, and the Tajikistan MMA Federation.



Rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/tJayFhfGau — IMMAF (@IMMAFed) January 12, 2026

Ο Σαντουόλεφ, γεννημένος το 2010, θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα ανερχόμενα ταλέντα των πολεμικών τεχνών. Το 2024 είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στην ηλικιακή του κατηγορία, ενώ το 2025 κατέκτησε και τον εθνικό τίτλο στο Τατζικιστάν. Η είδηση του θανάτου του βύθισε σε πένθος τον κόσμο του MMA, με αθλητές και συλλόγους να εκφράζουν τη θλίψη και τον αποτροπιασμό τους για την άδικη απώλεια.

