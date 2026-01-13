Απολύσεις προπονητών στην Ευρώπη: Στο χάος της «ηλεκτρικής» καρέκλας... βασίλισσα η Ελλάδα

Την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, έκανε γνωστή η Ρεάλ Μαδρίτης, σοκάροντας τον ποδοσφαιρικό πλανήτη το απόγευμα της Δευτέρας (12/1).

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ φυσικά δεν άργησε να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της ομάδας του και βρήκε, έστω και προσωρινά, τον άνθρωπο ο οποίος θα την οδηγήσει σε όλες τις διοργανώσεις. Τον Άλβαρο Αρμπελόα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει... μεγαλώσει στην ομάδα και θα αναλάβει να τη γλιτώσει από την κρίση.

Η απομάκρυνση του Βάσκου τεχνικού από τον πάγκο των «μερένχες» επισκιάζει κάθε άλλη είδηση όσον αφορά τη Ρεάλ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η απόλυσή του είναι μία ακόμη από τις περισσότερες από 100 αλλαγές προπονητή που έχουν γίνει στην Ευρώπη μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

Για παράδειγμα, η Τσέλσι πήρε την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Έντσο Μαρέσκα, λίγα 24ωρα μετά το 2-2 με την Μπόρνμουθ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για την 19η αγωνιστική της Premier League, πριν μας αποχαιρετήσει το 2025. Ακολούθησε το «διαζύγιο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Ρούμπεν Αμορίμ στις 5 Ιανουαρίου, το οποίο μεγάλωσε την κρίση στους «κόκκινους διαβόλους» που πρόσφατα αποκλείστηκαν από το Κύπελλο Αγγλίας, την τελευταία τους ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν τίτλο αυτή τη σεζόν.

Πέρα όμως από τις απολύσεις σε μερικούς από τους πιο ισχυρούς συλλόγους της Ευρώπης, υπάρχουν ήδη 123 προπονητές (χωρίς να υπολογίζονται οι υπηρεσιακοί) που έχουν απολυθεί στα 20 καλύτερα πρωταθλήματα της ηπείρου (σύμφωνα με τον συντελεστή της UEFA) από την αρχή της σεζόν 25/26, αφήνοντας στην άκρη τις διοργανώσεις της Σουηδίας και της Νορβηγίας, που ακολουθούν διαφορετικό ετήσιο ημερολόγιο από τις υπόλοιπες.

🚨💣 BREAKING: XABI ALONSO LEAVES REAL MADRID WITH IMMEDIATE EFFECT. pic.twitter.com/3glDvvpMQ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

Η Ισπανία, η Τουρκία και η... Ελλάδα

Φυσικά από αυτή την λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα. Στη χώρα μας έχουν γίνει έως τώρα 10 απομακρύνσεις προπονητών από τους πάγκους. Ενα νούμερο το οποίο φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη λίστα, πίσω από την πρωτοπόρο Τουρκία, η οποία μετράει 17 «διαζύγια» με τεχνικούς. Μερικά παραδείγματα στην Ελλάδα αποτελούν αυτό του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό, του Μαρίνου Ουζουνίδη από τον Άρη ενώ θυμίζουμε πως η ΑΕΛ Novibet αντικατέστησε τον Γιώργο Πετράκη με τον Στέλιο Μαλεζά ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε, ενώ ΟΦΗ και Αστέρας AKTOR άλλαξαν επίσης σελίδα, με τους Κρητικούς να φέρνουν τον Κόντη στη θέση του Μίλαν Ράσταβατς και τους Αρκάδες τον Κρις Κόουλμαν αντί του Σάββα Παντελίδη.

Στην Ισπανία έχουν γίνει πέντε απολύσεις, μετά και την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τα ηνία της Ρεάλ. Η πρώτη ήταν η απόλυση του Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος αντικαταστάθηκε στη Ρεάλ Οβιέδο από τον Λουίς Καρόν, ο οποίος άντεξε μόνο δύο μήνες στο τιμόνι μέχρι να αντικατασταθεί από τον Γκιγιέρμο Αλμάντα. Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, καθώς εκεί έχουμε ήδη 12 απολύσεις!

🚨 Xabi Alonso’s authority completely undermined by Kylian Mbappé last night. 👀



He wanted the team to form a guard of honour for Barcelona, Mbappé refused and the players listened to Mbappé. 🤯



He had no choice but to leave after that. 👋 pic.twitter.com/HXdHTLxAN7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2026

Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην κατάταξη πρωταγωνιστεί και η Premier League με έξι απολύσεις, τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Ποστέκογλου (Νότιγχαμ Φόρεστ), Γκράχαμ Πότερ (Γουέστ Χαμ), Βίτορ Περέιρα (Γουλβς), Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι) και Ρούμπεν Αμορίμ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ). Η La Liga και η Bundesliga με πέντε (Έρικ τεν Χαγκ της Λεβερκούζεν, Σεοάνε της Γκλάντμπαχ, Σίμονες της Βόλφσμπουργκ, Βάγκνερ της Άουγκσμπουργκ και Μπο Χένρικσεν της Μάιντς).

Από την πλευρά τους, τόσο η Ιταλία όσο και η Γαλλία έχουν κάνει τέσσερις αλλαγές στους πάγκους. Στη Serie A, οι Ιγκόρ Τούντορ (Γιουβέντους), Βιειρά (Τζένοα), Πιόλι (Φιορεντίνα) και Ιβάν Γιούριτς (Αταλάντα) έχουν απολυθεί, ενώ στη Ligue 1 έχουν απολυθεί οι Άντι Χούτερ (Μονακό), Λουίς Κάστρο (Ναντ), Φρανκ Χάιζ (Νις) και Λίαμ Ροσενιόρ (Στρασβούργο), με τον τελευταίο να αναλαμβάνει τον πάγκο της Τσέλσι.

Από την άλλη, η Eredivisie της Ολλανδίας και η Super League της Δανίας είναι οι πιο σταθερές λίγκες στην ήπειρο, με μόλις τρεις αλλαγές προπονητή σε κάθε μία.

Οι αλλαγές προπονητών στην Ευρώπη

Τουρκία: 17

Ελλάδα: 10

Κύπρος: 10

Βέλγιο: 9

Πολωνία: 7

Αυστρία: 7

Αγγλία: 6

Πορτογαλία: 6

Ρουμανία: 6

Ισπανία: 5

Γερμανία: 5

Σκωτία: 5

Ιταλία: 4

Γαλλία: 4

Τσεχία: 4

Ισραήλ: 4

Ελβετία: 4

Κροατία: 4

Ολλανδία: 3

Δανία: 3

Σύνολο: 123 αλλαγές προπονητών*

*Χωρίς να υπολογίζονται οι προσωρινοί προπονητές

**Στα 20 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης σύμφωνα με τον συντελεστή της UEFA