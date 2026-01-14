Μάντσεστερ Σίτι: Αντιδράσεις για το ακυρωθέν γκολ με τη Νιουκάστλ - «Σπόντες» του Γκουαρντιόλα

Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί στην Αγγλία η χρήση του VAR και κατ’ επέκταση του ημιαυτόματου οφσάιντ, με τα φετινά περιστατικά να πυροδοτούν διαρκώς συζητήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το γκολ του Βιρτς στο Φούλαμ – Λίβερπουλ, που μέτρησε παρά την αντίθετη αρχική εκτίμηση του ίδιου του 22χρονου Γερμανού.

Στη λίστα των αμφιλεγόμενων φάσεων προστέθηκε ακόμη μία το βράδυ της Τρίτης, στον ημιτελικό του League Cup ανάμεσα στη Νιούκαστλ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στο επίκεντρο βρέθηκε το γκολ του Αντουάν Σεμένιο στο 62ο λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε μετά από εξέταση που ξεπέρασε τα πέντε λεπτά.

Τι συνέβη στη φάση

Κατά τη διάρκεια της φάσης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ μονομαχούσε για θέση με τον αμυντικό της Νιούκαστλ, Μάλικ Τιάου. Οι διαιτητές έκριναν πως ο Νορβηγός παρεμπόδισε τον αντίπαλό του να αντιδράσει στο σουτ του Σεμένιο. Αμφότεροι βρίσκονταν πιο κοντά στο τέρμα από τον τερματοφύλακα Νικ Πόουπ, γεγονός που καθιστούσε θεωρητικά αδιάφορο το αν ο Χάαλαντ ήταν μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό, από τη στιγμή που η μπάλα δεν κατευθυνόταν προς αυτόν.

Ωστόσο, η φάση ήταν τόσο οριακή που το ημιαυτόματο οφσάιντ δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Όπως αποκάλυψε το BBC, οι γραμμές χαράχτηκαν τελικά χειροκίνητα, ώστε ο διαιτητής Κάβαναγκ να αποφασίσει αν το γκολ έπρεπε να μετρήσει ή όχι.

Ακόμη και αν η απόφαση κρίνεται τεχνικά σωστή, η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία φαίνεται να ενοχλεί έντονα το αγγλικό ποδοσφαιρικό κοινό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα εξέφρασε με τη σειρά του τα παράπονα για την φάση, η οποία δημιούργησε πολλές αντιδράσεις στα μέσα της Αγγλίας.

«Θα ήθελα να μάθω γιατί, στον αγώνα της Premier League εναντίον της Νιούκαστλ, που χάσαμε με 2-1, στο 60ό λεπτό, με το σκορ να είναι 0-0, υπήρξε ένα καθαρό πέναλτι από τον Σαρ στον Φιλ Φόντεν που δεν ελήφθη καν υπόψη από το VAR»