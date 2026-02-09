Σπορ Ποδόσφαιρο Πεπ Γκουαρδιόλα Μάντσεστερ Σίτι Λίβερπουλ Premier League

Ο Ντοναρούμα έπιασε το... άπιαστο και ο Γκουαρντιόλα έκλεψε την παράσταση με επική αντίδραση (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι «άλωσε» το Άνφιλντ με τρομερή ανατροπή (1-2), με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να... τρελαίνεται από μια επέμβαση του Ντοναρούμα.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δήλωση... τίτλου έκανε η Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο Άνφιλντ. Οι Πολίτες πέρασαν από την έδρα της Λίβερπουλ με ανατροπή (1-2) και παρέμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Χάλαντ στο 90+3'. Ο Νορβηγός πρωταγωνίστησε σε αυτή την απίθανη ανατροπή, μοιράζοντας μάλιστα και την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του στο 84', έχοντας όμως άξιο συμπαραστάτη τον Τζίτζι Ντοναρούμα.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας «έσωσε» την Σίτι από σίγουρο γκολ στο 90+8', αποκρούοντας εντυπωσιακά το υπέροχο σουτ του ΜακΚάλιστερ, με το οποίο η Λίβερπουλ θα ισοφάριζε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Η τεράστια αυτή επέμβαση έδωσε στον Πεπ Γκουαρντίολα την ευκαιρία να γίνει... viral, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει αναπαράσταση της επέμβασης του Ντοναρούμα, προκαλώντας χαμό στα social media.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Πεπ Γκουαρδιόλα Μάντσεστερ Σίτι Λίβερπουλ Premier League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader