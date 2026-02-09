Ο Ντοναρούμα έπιασε το... άπιαστο και ο Γκουαρντιόλα έκλεψε την παράσταση με επική αντίδραση (vid)

Δήλωση... τίτλου έκανε η Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο Άνφιλντ. Οι Πολίτες πέρασαν από την έδρα της Λίβερπουλ με ανατροπή (1-2) και παρέμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Χάλαντ στο 90+3'. Ο Νορβηγός πρωταγωνίστησε σε αυτή την απίθανη ανατροπή, μοιράζοντας μάλιστα και την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του στο 84', έχοντας όμως άξιο συμπαραστάτη τον Τζίτζι Ντοναρούμα.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας «έσωσε» την Σίτι από σίγουρο γκολ στο 90+8', αποκρούοντας εντυπωσιακά το υπέροχο σουτ του ΜακΚάλιστερ, με το οποίο η Λίβερπουλ θα ισοφάριζε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Η τεράστια αυτή επέμβαση έδωσε στον Πεπ Γκουαρντίολα την ευκαιρία να γίνει... viral, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει αναπαράσταση της επέμβασης του Ντοναρούμα, προκαλώντας χαμό στα social media.