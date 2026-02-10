Ρίο Φέρντιναντ: Οι σκληρές συνέπειες της ποδοσφαιρικής του καριέρας που ακόμη τον στοιχειώνουν

Ο Ρίο Φέρντιναντ συγκαταλέγεται δικαίως ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς που πέρασαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Premier League. Πίσω όμως από τις επιτυχίες, τα τρόπαια και τη μακρά παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, κρύβεται και ένα βαρύ τίμημα.

Ο παλαίμαχος Άγγλος στόπερ αποκάλυψε ότι οι τραυματισμοί που υπέστη κατά τη διάρκεια της καριέρας του εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Παρότι δείχνει να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μέση, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις τον αναγκάζουν ακόμη και να χρησιμοποιεί αναπηρικό καρότσι.



Σε συνέντευξή του στο Men’s Health UK, ο Φέρντιναντ εξήγησε πως για μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνιζόταν υπό έντονο πόνο, αποκαλύπτοντας ότι επί έξι χρόνια λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και έκανε ενέσεις, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων.

Μια ειλικρινής μαρτυρία που φωτίζει τη λιγότερο προβεβλημένη πλευρά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τις μακροχρόνιες συνέπειες που μπορεί να αφήσει ακόμη και στους κορυφαίους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Έχω πρόβλημα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που είχα από την καριέρα μου... Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω αγώνες.

Αυτό με έχει επηρεάσει. Έχω κάποιες άσχημες στιγμές πόνου στην πλάτη όπου πρέπει να βρίσκομαι στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό, αλλά εμφανίζεται από το πουθενά».