Πιρς Μόργκαν αποθεώνει… έως υπερβολής την Άρσεναλ: «Κορυφαία ομάδα στην ποδοσφαιρική ιστορία!»

Σε ραδιοφωνική του εμφάνιση μετά τη νίκη της Άρσεναλ με 1-0 επί της Τσέλσι στον δεύτερο ημιτελικό του Carabao Cup, ο Πίρς Μόργκαν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση και των τεσσάρων τίτλων φέτος.

Ο ίδιος τόνισε με αυτοπεποίθηση ότι «είναι η καλύτερη ομάδα που έχει συναρμολογηθεί ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», θεωρώντας ότι δεν υπάρχει αντίπαλος στον κόσμο που να μπορεί να τους νικήσει αυτή τη σεζόν, μια άποψη που υποστήριξε ότι μετέχουν και οι bookmakers δίνοντας στην Άρσεναλ τα προγνωστικά φαβορί και για τους τέσσερις διαθέσιμους τίτλους.

Piers Morgan said on the radio that Arsenal have “the best squad assembled in the history of world club football”…



Surely he’s trolling? 😆pic.twitter.com/lDTBSDOgLZ — Football Away Days (@FBAwayDays) February 4, 2026

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ποδοσφαιρικό κόσμο, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την άποψη υπερβολική, συζητώντας αν μπορεί να συγκριθεί με ιστορικές ομάδες όπως οι “Invincibles” ή άλλες θρυλικές σεζόν μεγάλων συλλόγων.

Το πλαίσιο της τοποθέτησης του Μόργκαν ήταν η πρόκριση της Άρσεναλ στον ημιτελικό του Carabao Cup, μετά τη νίκη επί της Τσέλσι με 1-0 και συνολικό σκορ 4-2, με τον Κάι Χάβερτς να σκοράρει στο 90+7΄ και να σφραγίζει την πρόκριση των «κανονιέρηδων» στο Γουέμπλει.