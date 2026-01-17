H Άρσεναλ δεν εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της Γιουνάιτεντ και... σκόνταψε στο Νότιγχαμ (0-0)

Η Άρσεναλ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, έμεινε στο 0-0 και έχασε «χρυσή» ευκαιρία να πάει στο +9 από τη Μάντσετερ Σίτι και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της φετινής Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της αναμέτρησης, σπατάλησαν ευκαιρίες με το τσουβάλι και έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Σελς που κράτησε το μηδέν, στερόντας από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα την ευκαιρία να εκμπεταλλευτεί στο έπαρκο τη νίκη της Γιουνάιτεντ με 3-0 κόντρα στη Σίτι στο ντέρμπι του «Μάντσεστερ» και να ξεφύγει στην κούρσα για τον τίτλο.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Άρσεναλ παραμένει πρώτη με 50 βαθμούς, ενώ η Νότιγχαμ αν και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας βρίσκεται στους 22, μόλις 5 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Τσέλσι – Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς – Φούλαμ 1-0

Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1

Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Τότεναμ – Γουέστ Χαμ 1-2

Νότιγχαμ – Άρσεναλ 0-0

18/01 16:00 Γουλβς – Νιούκαστλ

Γουλβς – Νιούκαστλ 18/01 18:30 Άστον Βίλα – Έβερτον

Άστον Βίλα – Έβερτον 19/01 22:00 Μπράιτον – Μπόρνμουθ

Η βαθμολογία

