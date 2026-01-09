Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «εξετάζει» πρώην προπονητή του Ολυμπιακού

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, μετά από τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Αμορίμ, έπειτα από την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) στην περίφημη «Μάχη των Ρόδων» κόντρα στη Λιντς.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ εκπροσώπησε τη Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός προπονητής στον αγώνα με τη Μπέρνλι, όμως η διοίκηση της ομάδας ψάχνει για έναν τεχνικό με παραστάσεις, εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος θα κατορθώσει να επαναφέρει τον σύλλογο στις ένδοξες ημέρες.

Οι υποψήφιοι προπονητές που φημολογείται πως εξετάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πολλοί. Ανάμεσά τους, βρίσκεται και ένας πρώην «ερυθρόλευκος». Ο πρωήν προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα καθοδηγεί εδώ και έξι χρόνια τη Φούλαμ και βρίσκεται στα «ραντάρ» των ιθυνόντων της Γιουνάιτεντ για τη θέση.

Ο Σίλβα έχει «σφραγίσει» την έως τώρα πορεία της Φούλαμ στην Premier League, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του. Ανέλαβε την ομάδα από το Λονδίνο το καλοκαίρι του 2021, την ανέβασε από την Championship στη Premier League και έκτοτε την έδραιωσε στην πρώτη κατηγορία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αραβία, οι διοικούντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρούν πως ο Σίλβα είναι ένας έμπειρος προπονητής, ο οποίος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Αμορίμ. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς υποψηφίους για τη θέση του προπονητή και σε περίπτωση που αναλάβει θα κληθεί για αρχή να... συμμαζέψει την ομάδα, η οποία οδηγείται από τη μία απογοήτευση στην άλλη.