Η «κατάρα» του πάγκου: Το αμύθητο ποσό που έχει ξοδέψει η Γιουνάιτεντ σε αποζημιώσεις προπονητών

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος δεν κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στο επίπεδο που είχε γνωρίσει υπό τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο Πορτογάλος τεχνικός κάθισε στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» σε 63 επίσημους αγώνες, καταγράφοντας 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες, με την ομάδα να σκοράρει 103 γκολ και να δεχτεί 95, ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία της μόνο εννέα φορές.



Σύμφωνα με το talkSPORT, ο Αμορίμ, που είχε συμβόλαιο έως το 2027, θα λάβει αποζημίωση περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ. Η ομάδα ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία στην έκτη θέση της Premier League με 31 βαθμούς, ισόβαθμη με την 5η Τσέλσι και τρεις πίσω από τη Λίβερπουλ και τη ζώνη του Champions League.



Η μετά-Φέργκιουσον εποχή στο «Ολντ Τράφορντ» έχει συνοδευτεί από σημαντικές δαπάνες σε αποζημιώσεις προπονητών, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 91,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο κατέχει το υψηλότερο μερίδιο με 22,6 εκατομμύρια ευρώ.



Αναλυτικά οι αποζημιώσεις των προπονητών της Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

• Ντέιβιντ Μόιες (2013-2014): 6.008.808 εκατομμύρια ευρώ

• Λουίς Φαν Γκάαλ (2014-2016): 9.706.536 εκατομμύρια ευρώ

• Ζοσέ Μουρίνιο (2016-2018): 22.648.584 εκατομμύρια ευρώ

• Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (2018-2021): 10.515.414 εκατομμύρια ευρώ

• Ραλφ Ράνγκνικ (2021-2022): 16.986.438 εκατομμύρια ευρώ

• Έρικ Τεν Χαγκ (2022-2024): 12.017.616 εκατομμύρια ευρώ

• Ρούμπεν Αμορίμ (2024-2026): 11.012.296,20 εκατομμύρια ευρώ



Παρά την προσπάθεια των προπονητών που διαδέχτηκαν τον θρυλικό Σκωτσέζο, η ομάδα δεν έχει καταφέρει να επαναλάβει τις τεράστιες επιτυχίες της προηγούμενης εποχής, με το «Ολντ Τράφορντ» να συνεχίζει την αναζήτηση σταθερότητας στον πάγκο του.