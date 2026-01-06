«Ο Σαντίνο Αντίνο καλείται να διαλέξει μεταξύ Ρίβερ Πλέιτ και Παναθηναϊκού»

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι ένα όνομα ιδιαίτερα γνωστό στους φίλους του Ολυμπιακού, μιας και το περασμένο καλοκαίρι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τους «ερυθρολεύκους» για την απόκτησή του. Ο 20χρονος εξτρέμ εν τέλει έμεινε στην Γοδόι Κρουζ, όπου αποτέλεσε βασικό και πολύτιμο γρανάζι της ομάδας.

Παρ' όλα αυτά μοιάζει πιο σίγουρο από ποτέ ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα της Αργεντινής, μιας και ο εκπρόσωπός του πρόσφατα τόνισε ότι «ψάχνεται» για μια κίνηση σε μεγαλύτερη ομάδα, ιδανικά της Ευρώπης. Αυτό αξίζει να σημειωθεί μιας και ο ποδοσφαιριστής το προηγούμενο διάστημα έδειχνε αρκετά κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ, μια κίνηση που μοιάζει να «πάγωσε», αφού η επιθυμία του 20χρονου είναι να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη.

Ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχει δείξει και ο Παναθηναϊκός. Από την Αργεντινή έχουν αναφέρουν πως το «τριφύλλι» έχει όντως ψάξει σοβαρά την υπόθεση του νεαρού αριστερού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ (που είναι κάτοχος και ιταλικού διαβατηρίου). Μία από τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προέρχεται από τον δημοσιογράφο Σεμπαστιάν Σρουρ, που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ στο Radio Continental και στο PicadoTV, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Χ, πως ο Σαντίνο Αντίνο καλείται να διαλέξει ανάμεσα στους «μιγιονάριος» του Μπουένος Άιρες και τον Παναθηναϊκό.

Η περίπτωση του Αντίνο, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή, είναι αυτή την στιγμή στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού εξτρέμ, έχοντας κάνει -μακριά απ’ τα... φώτα της δημοσιότητας- αρκετές συζητήσεις με τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ, αλλά και τους (νέους) εκπροσώπους του παίκτη και οι επόμενες ημέρες θα «δείξουν» το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ένα οριστικό «deal».