Παναθηναϊκός: Η Λέγκια στα φαβορί για την απόκτηση του Ντραγκόφσκι

Εξελίξεις αναμένονται στο θέμα του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό, καθώς εδώ και εβδομάδες ο διεθνής Πολωνός γκολκίπερ αποτελεί επί της ουσίας «ξένο σώμα» στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Το ενδιαφέρον για τον Ντραγκόφσκι είναι έντονο από την Πολωνία, χώρα στην οποία ο ίδιος θα ήθελε ιδανικά να επιστρέψει. Ήδη η Γιαγκελόνια, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, αλλά και η Βίντζεβ Λοτζ έχουν προχωρήσει σε διερευνητικές επαφές το τελευταίο διάστημα.

Στο «παιχνίδι» μπαίνει πλέον και τρίτος ενδιαφερόμενος από την Ekstraklasa. Ο λόγος για τη Λέγκια Βαρσοβίας, μία από τις πιο ιστορικές και ισχυρές ομάδες της Πολωνίας. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, οι περσινοί Κυπελλούχοι Πολωνίας –που φέτος δίνουν μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό– έχουν ήδη κάνει την πρώτη τους κίνηση για τον «Ντράγκο» και αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο παραχώρησης, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να συναινέσει σε αποχώρηση με «μηδενικό» αντάλλαγμα. Οι απαιτήσεις του «τριφυλλιού» κινούνται κοντά στο ποσό που επενδύθηκε για την απόκτησή του (1,5 εκατ. ευρώ), με τους ανθρώπους του συλλόγου να εμφανίζονται ανοιχτοί ακόμη και στο σενάριο δανεισμού με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, αρκεί να καλυφθούν συνολικά οι οικονομικές τους αξιώσεις.