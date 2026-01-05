Παναθηναϊκός: Η Κηφισιά ανακοίνωσε την άμεση παραχώρηση του Παντελίδη στους «πράσινους»

Επίσημη μορφή πήρε η πρόωρη παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Όπως ανακοίνωσε η Κηφισιά, ο 23χρονος εξτρέμ θα αποτελέσει παίκτη των «πράσινων» από αυτή τη μεταγραφική περίοδο, με τους δύο συλλόγους να βρίσκουν την «φόρμουλα» για να ολοκληρωθεί από τον Γενάρη η μετακίνηση του Παντελίδη. Θυμίζουμε πως η αρχική συμφωνία ήταν ένα ποσό κοντά στα 800 χιλιάδες ευρώ.

Αναλυτικά το «αντίο» της Κηφισιάς στον Παντελίδη

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με μεταγραφή.



Η παρουσία του Παύλου στην Κηφισιά συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, χάρη (και) στα κρίσιμα γκολ που πέτυχε.



Οι στιγμές που ζήσαμε όλοι στην Καλαμάτα την περσινή αγωνιστική περίοδο θα μας μείνουν αξέχαστες, με τον Παύλο Παντελίδη να είναι ο πρωταγωνιστής μιας επιτυχίας που θα μνημονεύεται για χρόνια.



Η εργατικότητα που επέδειξε από την πρώτη μέρα, ο επαγγελματισμός, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, κυρίως τις δύσκολες στιγμές, είναι αυτά που τον ξεχώρισαν, τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας.



Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για όσα σπουδαία προσέφερε στον σύλλογο και να του ευχηθούν κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».