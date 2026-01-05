Παναθηναϊκός: Ενδιαφέρον για τον Μπεγκραουί αναφέρει η A Bola - Οι απίθανες απαιτήσεις της Εστορίλ

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού επανέφεραν οι Πορτογάλοι την περίπτωση του Γιανίς Μπεγκραουί. Οι «πράσινοι» είχαν εξετάσει τον 24χρονο Μαροκινό επιθετικό και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο οι απαιτήσεις της Εστορίλ, που άγγιζαν τα 10 εκατ. ευρώ, είχαν κριθεί υπερβολικές.

Η πορτογαλική A Bola επανήλθε τη Δευτέρα (05/01), επισημαίνοντας ότι η φετινή πορεία της Εστορίλ έχει στρέψει τα βλέμματα αρκετών συλλόγων στους παίκτες της, με τον Μπεγκραουί να ξεχωρίζει. Το δημοσίευμα έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Η Εστορίλ προστατεύει τον Μπεγκραουί από την ελληνική απληστία».

Όπως αναφέρεται, ο Μαροκινός φορ έχει σημειώσει 19 γκολ σε διάστημα ενάμιση χρόνου με τη φανέλα της Εστορίλ και είναι φέτος ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με οκτώ τέρματα, γεγονός που έχει προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο ελληνικός σύλλογος είχε επικοινωνήσει και στο παρελθόν με την Εστορίλ, ακόμη και την περίοδο που πούλησε τον Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, διερευνώντας πιθανά ποσά για τον Μπεγκραουί, πριν στραφεί τελικά σε άλλες λύσεις.

Σύμφωνα με την A Bola, ο Παναθηναϊκός αναζητά ενίσχυση στην επίθεση, ωστόσο έχει δώσει προτεραιότητα στην εγχώρια αγορά, αποκτώντας δύο επιθετικούς από την Κηφισιά, γεγονός που καθιστά –τουλάχιστον προς το παρόν– «γεμάτη» τη γραμμή κρούσης του. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπεγκραουί παραμένει ένας ποδοσφαιριστής που εκτιμάται ιδιαίτερα.

Από την πλευρά της, η Εστορίλ εμφανίζεται ήρεμη και ξεκάθαρη στη στάση της, διαμηνύοντας ότι θα συναινέσει στην παραχώρηση του 24χρονου μόνο αν υπάρξει πρόταση μεταξύ 8 και 10 εκατ. ευρώ, καθιστώντας εξωφρενικές τις απαιτήσεις για κάθε ενδιαφερόμενο.