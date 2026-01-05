Επίσημα από τώρα στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης - Το βίντεο της παρουσίασης και οι πρώτες δηλώσεις

Μετά την Κηφισιά, και ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την άμεση ενσωμάτωση του 23χρονου επιθετικού, Παύλου Παντελίδη στο ρόστερ της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ. Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει αρχικά ο παίκτης να παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2026, όμως εν τέλει οδηγήθηκαν σε συμφωνία για ολοκλήρωση της πώλησης τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζουμε πως το κόστος της μεταγραφής του Παντελίδη προσεγγίζει τις 800 χιλιάδες ευρώ.

Παντελίδης: «Μεγάλη δικαίωση της δουλειάς μου η επιστροφή μου στον Παναθηναϊκό»

Με δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube ο Παύλος Παντελίδης μίλησε για την μεταγραφή του στο «τριφύλλι», καθώς και για την αποχώρηση του από τους «πράσινους» όταν ήταν ακόμη 17 ετών.

Ο 23χρονος επιθετικός στάθηκε στη συνύπαρξή του με τον Ανδρέα Τεττέη και τον Γιώργιο Κυριόπουλο, αναφέρθηκε στην απόρριψη που ένιωσε όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό πριν 6 χρόνια, παραδέχθηκε πως πλέον θα φοράει τη φανέλα ενός εκ των σπουδαιότερων και μεγαλύτερων συλλόγων στη χώρα και δήλωσε έτοιμος να δώσει το 100% των δυνατοτήτων του προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει τους στόχους της.

Το βίντεο της παρουσίασης του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την άφιξη του Παύλου Παντελίδη στην ομάδα δημοσιεύοντας βίντεο παρουσίασης του 23χρονου στα κοινωνικά δίκτυα. Στο βίντεο εμφανίζεται ο Παντελίδης να συναντά τον φροντιστή της ομάδας, ο οποίος τον υποδέχεται ξανά στην ομάδα, με τον Ανδρέα Τεττέη να μπαίνει στο κάδρο, για να παραλάβει και αυτός τον ρουχισμό της νέας του ομάδας.

Οι δύο πρώην παίκτες της Κηφισιάς δίνουν τα χέρια και ακολουθούν πλάνα στα οποία ο Παντελίδης φοράει για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του στο σύλλογο.