Ντραγκόφσκι για Παναθηναϊκό: «Επικρατούσε χάος στην ομάδα, δεν είχα πρόβλημα να φύγω»

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για χάρη της πολωνικής Βίτσεβ Λοτζ, η οποία εξαγόρασε από τους «πράσινους» τα δικαιώματά του.

Μιλώντας σχετικά με την επιστροφή του στην Πολωνία, δε δίστασε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες τις μεταγραφής, αλλά και παρασκηνιακές πτυχές της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας δήλωσε πως επιθυμούσε να αποχωρήσει από το «τριφύλλι», καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «επικρατούσε χάος στην ομάδα», χωρίς όμως να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση.

Επίσης, υπογράμμισε πως προτεραιότητά του το χειμώνα ήταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, Πολωνία. Τέλος, αναφέρθηκε στο ρόστερ της νέας του ομάδας, Βίτσεβ Λοτζ.

Οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι για τον Παναθηναϊκό

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ», δήλωσε στην αρχική του εισήγηση.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά και το ενδιαφέρον από ομάδες της Πολωνίας ανέφερε: «Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. (…) Είμαι θετικά έκπληκτος από την ποιότητα στη Βίτσεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό».