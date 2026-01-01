Super League: Τα συμβόλαια που λήγουν και οι παίκτες που μπορούν από 1η Ιανουαρίου να αλλάξουν ομάδα

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος βρίσκεται προ των πύλων και το flash.gr καταγράφει τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών της Super League που λήγουν το καλοκαίρι. Η επίσημη έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του χειμώνα ξεκινάει επίσημως την Παρασκευή (02/01), ωστόσο οι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον Ιούνιο (και δε συμμετέχουν ως δανεικοί) έχουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν μία νέα συμφωνία ελεύθερα, με όποια ομάδα επιθυμούν, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους.

Πρόκειται για μία χρονική συγκυρία στην οποία οι διοικήσεις των ομάδων καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τη στελέχωση του ρόστερ. Οι σύλλογοι μπορούν είτε να ανανεώσουν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών με τους οποίους έχουν συμφωνήσει έως τον Ιούνιο του 2026, είτε να αποδεσμεύσουν από τώρα όσους δεν υπολογίζονται, είτε να τους παραχωρήσουν με αντίτιμο, εξασφαλίζοντας ορισμένα έσοδα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα μπορούσαν να λάβουν.

Παράλληλα, υφίστανται και οι δανεικοί, οι οποίοι μπορούν είτε να αποκτηθούν με οψιόν αγοράς (όταν αυτή έχει συμφωνηθεί), είτε να αποδεσμευτούν από τις υποχρεώσεις τους όταν ο δανεισμός τους εκπνεύσει.

Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών της Super League που τερματίζονται τον Ιούνιο είναι αρκετά. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, η ανανέωσή τους έχει ήδη δρομολογηθεί (Ελ Κααμπί, Μάνταλος, Μαρτίνς), ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι σύλλογοι έχουν προαποφασίσει τη λήξη της συνεργασίας τους με τους ποδοσφαιριστές (Μήτογλου, Σίστο).

Ποιά είναι τα συμβόλαια που εκπνέουν το φετινό καλοκαίρι στη Super League;

ΑΕΚ

Μάρκο Γκρούγιτς – η Ένωση έχει οψιόν επέκτασης της συνεργασίας τους για δύο χρόνια

Ζοάο Μάριο – δανεικός από την Μπεσίκτας χωρίς οψίόν

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Γενς Γιόνσον

Πέτρος Μάνταλος

Ρομπέρτο Περέιρα

Σίμος Μήτογλου

Ντομαγκόι Βίντα

Μόουζες Οντουμπάτζο

Αλεξάντερ Κάλενς

Χρήστος Κοσίδης

Ολυμπιακός

Ντανιέλ Ποντένσε – δανεικός με οψιόν αγοράς

Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ζέρσον Μαρτίνς

Αλέξης Καλογερόπουλος

Ντάνι Γκαρθία

Ρούμπεν Βέζο

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Νίκος Μπότης

Γιώργος Κουράκλης

ΠΑΟΚ

Γιώργος Γιακουμάκης – δανεικός με οψιόν αγοράς

Αλεσάντρο Μπιάνκο – δανεικός με οψιόν αγοράς

Λούκα Ιβανούσετς – δανεικός με οψιόν αγοράς

Αλεσάντρο Βολιάκο – δανεικός με οψιόν αγοράς

Τόμας Κεντζιόρα – προβλέπεται οψιόν επέκτασης για άλλον ένα χρόνο

Σουαλιό Μεϊτέ – προβλέπεται οψιόν επέτασης για άλλον ένα χρόνο

Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα

Μαγκομέντ Οζντόεφ

Ζοάν Σάστρε

Ντέγιαν Λόβρεν

Δημήτρης Κωττάς

Τάισον

Λεβαδειακός

Ενίς Τσοκάι – δανεικός χωρίς οψιόν

Χισάμ Λαγιούς – δανεικός χωρίς οψιόν

Γκιγιέρμο Μπάλτσι – δανεικός χωρίς οψιόν

Γιώργος Κάτρης – δανεικός χωρίς οψιόν

Μπένζαμιν Βέρμπιτς

Σεμπάστιαν Παλάσιος

Αλέν Όζμπολτ

Ραμίρο Μακάνιο

Χόρντουρ Μάγκνουσον

Άαρον Τσιμπόλα

Γιούρι Λοντίγκιν

Λούκας Ανάκερ

Γιάννης Τσιβελεκίδης

Κωνσταντίνος Πλέγας

Ζοέλ Αμπού Χανά

Στίπε Γιούριτς

Φαμπρίτσιο Πεντρόσο

Παναγιώτης Συμελίδης

Ρενίλντ Κασέμι

Γιάννης Σουρδής

Στέφανος Χαβαλές

Κωνσταντίνος Βέρρης

Νίκος Τσάρας

ΝΠΣ Βόλος

Νταβίντ Μαρτίνεθ – δανεικός με οψιόν αγοράς

Σαΐντ Χάμουλιτς – δανεικός με οψιόν αγοράς

Νούριο Φορτούνα – δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Χιόρτουρ Χέρμανσον

Χουάνπι

Όσκαρ Πίντσι

Γιασίν Ασεχνούν

Γιάννης Κάργας

Βασίλης Γρόσδης

Θανάσης Τριανταφύλλου

Ιάσωνας Κύρκος

Κώστας Λυκουρίνος

Παναθηναϊκός

Ανάς Ζαρουρί – Δανεικός με οψιόν αγοράς

Αλμπάν Λαφόν – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Ρενάτο Σάντσες – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Ντανιέλ Μαντσίνι

Φίλιπ Τζούριτσιτς

Φίλιπ Μλαντένοβιτς

Γιάννης Κώτσιρας

Άρης

Κάρλες Πέρεθ – Δανεικός με οψιόν αγοράς

Νόα Σούντμπεργκ – Δανεικός με οψιόν αγοράς

Γκάμπριελ Μισεουΐ – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Χαμζά Μεντίλ – προβλέπεται οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για άλλον ένα χρόνο

Γιάννης Γιαννιώτας – προβλέπεται οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για άλλον ένα χρόνο

Πιόνε Σίστο

Γιώργος Αθανασιάδης

Μιχάλης Παναγίδης

Μάρτιν Φρίντεκ

Λίντσεϊ Ρόουζ

Κηφισιά

Γιασέρ Λαρουσί – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Διαμαντής Χουχούμης

Βασίλης Ξενόπουλος

Χόρχε Πόμπο

Λούκας Βιγιαφάνιες

Σεμπάστιαν Μούσιολικ

Ρούμπεν Πέρεθ

Ούγκο Σόουζα

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

Μανώλης Σμπώκος

Αλμπέρτο Μποτία

Χόρχε Ντίας

Βασίλης Σπίνος

Νταβίντ Σιμόν

Κωνσταντίνος Λαμψιάς

Μιχάλης Πατήρας

Λούκας Μαϊντάνα

Αλέξανδρος Πόθας

Φίλιππος Ρόμπερτς

Παναιτωλικός

Χόρχε Αγκίρε – Δανεικός με οψιόν αγοράς

Αλεξάντρου Ματσάν

Μπένι Ενκολολό

Χρήστος Σιέλης

Ουναΐ Γκαρθία

Κόνραντ Μίχαλακ

Μιγκέλ Λουίς

Χρήστος Μπελεβώνης

Σεμπάστιαν Μλάντεν

Βαγγέλης Νικολάου

Ζίβκο Ζίβκοβιτς

Μιχάλης Παρδαλός

Γιώργος Αγαπάκης

Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Χουλιάν Μπαρτόλο

Μούμο Μουνιόθ

Πέπε Καστάνιο

Ζούνιορ Μεντιέτα

Νικολάι Άλχο

Κάλβιν Κετού

Παναγιώτης Τσιντώτας

Κώστας Τριανταφυλλόπουλος

Φάνης Τζανδάρης

Φεντερίκο Μακέντα

Νίκος Καλτσάς

Νίκος Παπαδόπουλος

Ατρόμητος

Αϊτόρ Γκαρθία

Μπράιαν Παλμεζάνο

Μακανά Μπακού

Ντένζελ Γιουμπιτάνα

Πίτερ Μίχορλ

Λευτέρης Χουτεσιώτης

Δημήτρης Σταυρόπουλος

Αλεξέι Κοσέλεφ

Μανσούρ

Θανάσης Καραμάνης

Γιώργος Τζοβάρας

Τομ Φαν Βέερτ

Κίνι

Σπύρος Αμπαρτζίδης

ΟΦΗ

Ταξιάρχης Φούντας

Έντι Σαλσίδο

Λεβάν Σενγκέλια

Μπόρχα Γκονζάλεθ

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

Θανάσης Ανδρούτσος

Φράνκο Ζανελάτο

Κέβιν Λέουις

Φιλίπ Μπαΐνοβιτς

Γιάννης Χριστόπουλος

Βασίλης Λαμπρόπουλος

Χουάν Νέιρα

ΑΕΛ Novibet

Φακούντο Πέρες – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Εμάνουελ Βινιάτο – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Χρήστος Γιούσης – Δανεικός χωριός οψιόν αγοράς

Λεάντρο Γκαράτε – Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς

Αμρ Ουάρντα

Παναγιώτης Δεληγιαννίδης

Σοφιάν Τσάκλα

Σάββας Μούργος

Άνγκελο Σαγάλ

Νώντας Παντελάκης

Θεοχάρης Ηλιάδης

Βασίλης Σουρλής

Πέτρος Μπαγκαλιάνης

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος

Γιάννης Πασάς

Κώστας Αποστολάκης

Τιερί Μουτίνιο

Θανάσης Παπαγεωργίου

Πανσερραϊκός