Μέσα από τη Βραζιλία στέλνουν τον 22χρονο αμυντικό, Κουϊαμπάνο στον Ολυμπιακό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Ολυμπιακός ενισχύει το ρόστερ του εν όψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία, βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κουϊαμπάνο, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μποταφόγκο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως επιδιώκει δανεισμό του βραζιλιάνου οπισθοφύλακα. Τα Μέσα από τη Βραζιλία αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια και πως ο δανεισμός του Κουϊαμπάνο θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η χρηματιστηριακή αξία του Βραζιλιάνου αριστερού αμυντικού, Κουϊαμπάνο αποτιμάται σε 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο 22χρονος μπακ κατέγραψε πέρυσι 48 συμμετοχές, σκοράροντας 6 γκολ, ενώ αγωνίστηκε με τη Μποταφόγκο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Νότιγχαμ τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2025 για 6 εκατομμύρια, όμως τον παραχώρησε πίσω στη Μποταφόγκο ως δανεικό για έξι μήνες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του Τύπου από τη Βραζιλία, αν και το όνομά του φημολογείται πως «ακούγεται» έντονα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των Πειραιωτών τις τελευταίες ημέρες.