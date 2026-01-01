Equipe: «O Γιαζίτσι σκέφτεται να φύγει από τον Ολυμπιακό»

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα έκανε την εμφάνισή του ανήμερα της Πρωτοχρονιάς από τη γαλλική Equipe όσον αφορά το μέλλον του Γιουσούφ Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της γαλλικής ιστοσελίδας, ο Τούρκος ποδοσφαιριστής δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής που του έχει δώσει ο Ολυμπιακός, είναι απογοητευμένος και σκέφτεται να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Απογοητευμένος από τον χρόνο συμμετοχής του και τον αποκλεισμό του από το Champions League, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό αυτόν τον χειμώνα.

Ενάμιση χρόνο μετά την άφιξή του, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι θα μπορούσε να φύγει από τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Τούρκος διεθνής (45 συμμετοχές, 3 γκολ) δεν είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του.

Ο 28χρονος μέσος μελετά αρκετές επιλογές, μερικές από αυτές στη Ligue 1. Έχει πετύχει 5 γκολ και έχει δώσει 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν».