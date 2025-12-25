Ανατροπή με Αντίνο: «Πάγωσε» τη Ρίβερ και άνοιξε παράθυρο για Ευρώπη

Μια υπόθεση που έμοιαζε τελειωμένη, μετατράπηκε ξαφνικά σε μεταγραφικό θρίλερ. Ο Σαντίνο Αντίνο, ένας από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς εξτρέμ της Αργεντινής, αποφάσισε την ύστατη στιγμή να «φρενάρει» τη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ, παρά το γεγονός ότι οι δύο σύλλογοι είχαν έρθει σε πλήρη συμφωνία.



Στα τέλη Δεκεμβρίου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού διέρρεαν πληροφορίες πως η Ρίβερ και η Γοδόι Κρουζ είχαν ουσιαστικά κλείσει το deal. Μάλιστα, όλα έδειχναν πως απέμεναν μόνο τυπικά ζητήματα, με την ανακοίνωση να θεωρείται θέμα ημερών. Η αισιοδοξία στις τάξεις των «μιγιονάριος» ήταν τέτοια, που γινόταν λόγος ακόμη και για επίσημο φιρμάνι μέσα στις γιορτές.



Κι όμως, το ποδόσφαιρο συχνά επιφυλάσσει ανατροπές. Πριν πέσουν οι υπογραφές, η πλευρά του ποδοσφαιριστή ενημέρωσε τη Γοδόι Κρουζ ότι ο Αντίνο δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία με τη Ρίβερ, καθώς δεν τον πείθει το αγωνιστικό πλάνο που του παρουσιάστηκε. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αίσθηση στην Αργεντινή, με τη Ρίβερ να επιλέγει στάση αναμονής, ελπίζοντας πως ο παίκτης θα αλλάξει γνώμη μέσα στις επόμενες ημέρες (του έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου).

‼️ #RIVER LE DIO UN ULTIMÁTUM A SANTINO ANDINO.



➡️ El jugador tiene hasta el 27 de diciembre para responder por si o no a la oferta.



💰 Hay acuerdo con Godoy Cruz tras ofrecer U$S 5M por el 80%.



ℹ️ @RenzoMPantich pic.twitter.com/XpGUFcSTSH — Banda Roja (@BandaRoja_) December 25, 2025





Παράλληλα, όμως, οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν και άλλες λύσεις για τα άκρα της επίθεσης, γνωρίζοντας πως δεν μπορούν να εξαρτώνται αποκλειστικά από μια αβέβαιη υπόθεση. Από την πλευρά του, ο Αντίνο δείχνει αποφασισμένος να κάνει το επόμενο βήμα μακριά από την πατρίδα του, με την Ευρώπη να αποτελεί τον μεγάλο του στόχο.



Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο για ομάδες εκτός Αργεντινής. Ο Ολυμπιακός, που είχε ασχοληθεί έντονα μαζί του στο πρόσφατο παρελθόν, παραμένει ένα σενάριο που συζητείται, ενώ δημοσιεύματα θέλουν και την Κόμο να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαντίνο Αντίνο κατάφερε να ανάψει… φωτιές και να αλλάξει ξανά τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του.