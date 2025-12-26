Η κόρη του Τσικίνιο έκλεψε την παράσταση τραγουδώντας τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινούνται οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, απολαμβάνοντας λίγες πολύτιμες στιγμές ξεκούρασης μακριά από την αγωνιστική πίεση. Άλλοι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές στην Ελλάδα, ενώ αρκετοί ταξίδεψαν στις πατρίδες τους για να βρεθούν δίπλα στις οικογένειές τους.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Τσικίνιο, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία, αλλά φρόντισε να… κρατήσει ζωντανό το ερυθρόλευκο κλίμα. Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού μοιράστηκε στα social media ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από το σπίτι του, προσφέροντας χαμόγελα στους φιλάθλους. Πρωταγωνίστρια του βίντεο η μικρή του κόρη, που τραγουδά στα ελληνικά τον ύμνο των «ερυθρόλευκων», δείχνοντας τον δικό της θαυμασμό για την ομάδα του Πειραιά.