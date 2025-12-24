Super Cup: Αυτό είναι το τρόπαιο που περιμένει ΟΦΗ και Ολυμπιακό (pic)

Η ΕΠΟ παρουσίασε επίσημα το τρόπαιο που θα διεκδικήσουν ΟΦΗ και Ολυμπιακός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στου Παγκρήτιο στην επιστροφή του θεσμού του Super Cup έπειτα από 18 χρόνια απουσίας.

Ένα κράμα παράδοσης και σύγχρονης τέχνης

Το νέο κύπελλο αποτελεί μια σπουδή στη μοντέρνα αφαιρετική τέχνη, χωρίς όμως να αποκόπτεται από τις ιστορικές του ρίζες. Με ύψος 75 εκατοστά και βάρος 4,7 κιλά, το δημιούργημα του καλλιτέχνη ισορροπεί με δεξιοτεχνία ανάμεσα στον 20ό και τον 21ο αιώνα. Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης θέλει τη «στρογγυλή θεά» να αναδύεται δυναμικά, καταλαμβάνοντας τη θέση που της αρμόζει: την κορυφή ενός θρόνου που συμβολίζει τη διαχρονική κυριαρχία του αθλήματος.

Η «αναγέννηση» ενός θεσμού

Η αισθητική του τροπαίου, που συνδυάζει τη ρετρό κομψότητα με τις καθαρές σύγχρονες γραμμές, αντανακλά τη νέα φιλοσοφία του Betsson Super Cup. Στόχος είναι ο αγώνας αυτός να αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό καλεντάρι.

Το βαρύτιμο κύπελλο βρίσκεται ήδη καθ' οδόν για την Κρήτη, όπου και θα περιμένει τους τους δύο φιναλίστ.

Για τον ΟΦΗ, η συμμετοχή στο Super Cup είναι μια ευκαιρία να γράψει ιστορία, μπροστά στο κοινό του, διεκδικώντας τον τίτλο απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας. Για τον Ολυμπιακό, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πρόκληση της νέας χρονιάς και την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του.