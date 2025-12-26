Δεν χορταίνεται: Το αδιανόητο «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί από όλες τις διαθέσιμες λήψεις

Ορισμένα γκολ ξεπερνούν τη σημασία του αποτελέσματος και μετατρέπονται σε καθαρές ποδοσφαιρικές στιγμές μαγείας. Ένα τέτοιο χάρισε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Μαρόκου με τις Κομόρες, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων.



Ο επιθετικός του Ολυμπιακού διάβασε ιδανικά τη φάση, όταν η μπάλα ήρθε από τα αριστερά, και με εξαιρετικό συγχρονισμό εκτέλεσε ένα ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η έμπνευση και η τεχνική του εκτέλεση έκαναν το γκολ να ξεχωρίσει αμέσως, προκαλώντας έκπληξη τόσο στους αντιπάλους όσο και στους συμπαίκτες του.



Λίγο πριν τον αγώνα του Μαρόκου με το Μάλι, ο επίσημος λογαριασμός του AFCON επανέφερε το γκολ στο προσκήνιο, δημοσιεύοντας βίντεο από διαφορετικές λήψεις, μαζί με τις αυθόρμητες αντιδράσεις των συμπαικτών του Ελ Κααμπί.

A goal for the history books. 📚



Ayoub El Kaabi’s bicycle kick, captured from every angle. 🤩🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/XC1jqUrnCZ — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 25, 2025