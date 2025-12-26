Δεν χορταίνεται: Το αδιανόητο «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί από όλες τις διαθέσιμες λήψεις
Το εντυπωσιακό τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο έγινε viral και προκάλεσε αντιδράσεις θαυμασμού παντού.
Ορισμένα γκολ ξεπερνούν τη σημασία του αποτελέσματος και μετατρέπονται σε καθαρές ποδοσφαιρικές στιγμές μαγείας. Ένα τέτοιο χάρισε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Μαρόκου με τις Κομόρες, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού διάβασε ιδανικά τη φάση, όταν η μπάλα ήρθε από τα αριστερά, και με εξαιρετικό συγχρονισμό εκτέλεσε ένα ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η έμπνευση και η τεχνική του εκτέλεση έκαναν το γκολ να ξεχωρίσει αμέσως, προκαλώντας έκπληξη τόσο στους αντιπάλους όσο και στους συμπαίκτες του.
Λίγο πριν τον αγώνα του Μαρόκου με το Μάλι, ο επίσημος λογαριασμός του AFCON επανέφερε το γκολ στο προσκήνιο, δημοσιεύοντας βίντεο από διαφορετικές λήψεις, μαζί με τις αυθόρμητες αντιδράσεις των συμπαικτών του Ελ Κααμπί.