Ώρα και κανάλι των σημερινών αναμετρήσεων στο Κόπα Άφρικα

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η φάση των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (29/12), περιλαμβάνει τέσσερις για την τρίτη και τελευταία φάση των ομίλων.

Στις 18:00 η Ανγκόλα αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ την ίδια ώρα η Ζιμπάμπουε κοντράρεται με τη Νότια Αφρική. Στις 22:00 η Ζάμπια θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ παράλληλα οι Κομόρες θα παίξουν με το Μάλι.

Η αναμέτρηση του Μαρόκο και της Ανγκόλας θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 και οι υπόλοιπες δύο από την ERT SPORTS 3.

Δείτε εδώ αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.