Ώρα και κανάλι των σημερινών αναμετρήσεων στο Κόπα Άφρικα
Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η φάση των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Το πρόγραμμα της Δευτέρας (29/12), περιλαμβάνει τέσσερις για την τρίτη και τελευταία φάση των ομίλων.
Στις 18:00 η Ανγκόλα αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ την ίδια ώρα η Ζιμπάμπουε κοντράρεται με τη Νότια Αφρική. Στις 22:00 η Ζάμπια θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ παράλληλα οι Κομόρες θα παίξουν με το Μάλι.
Η αναμέτρηση του Μαρόκο και της Ανγκόλας θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 και οι υπόλοιπες δύο από την ERT SPORTS 3.
Δείτε εδώ αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.