«Marca» για Ελ Κααμπί: Ο «εκτελεστής» του Μεντιλίμπαρ - Το ψαλιδάκι που έγινε παγκόσμιο θέμα (vid)

Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί φιλοξενείται στις πρώτες σελίδες του διεθνούς Τύπου, με την κορυφαία ισπανική εφημερίδα «Marca» να υποκλίνεται στην κλάση του Μαροκινού φορ του Ολυμπιακού. Αφορμή για το νέο κύμα αποθέωσης στάθηκε η απίστευτη έμπνευσή του στο πλαίσιο του Copa Africa, όπου με ένα φοβερό ανάποδο ψαλίδι «σφράγισε» τη νίκη του Μαρόκου επί των Κομορών, αποδεικνύοντας πως είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς παγκοσμίως.

Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, αναλύοντας το τέρμα που έκανε τον γύρο του κόσμου, χαρακτήρισαν τον 32χρονο άσο ως έναν αυθεντικό «killer», ενώ δεν παρέλειψαν να τονίσουν τη στενή ποδοσφαιρική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η «Marca» επισημαίνει πως η συνεργασία τους στον Πειραιά έχει μετατρέψει τον Ελ Κααμπί σε μια ασταμάτητη μηχανή γκολ, υπογραμμίζοντας πως τέτοια επίπεδα διορατικότητας και τεχνικής κατάρτισης σπανίζουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Τα νούμερα που συνοδεύουν τη θητεία του στο «λιμάνι» προκαλούν δέος: από το 2023 μέχρι σήμερα, ο Μαροκινός έχει βρει δίχτυα 75 φορές σε 116 συμμετοχές, ενώ η τρέχουσα σεζόν τον βρίσκει ήδη στα 14 τέρματα. Για τον ευρωπαϊκό Τύπο, ο Ελ Κααμπί δεν είναι απλώς ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο αποτελεσματικότητας που συνεχίζει να γράφει ιστορία σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει.