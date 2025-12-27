Η ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων σε Premier League και Κύπελλο Έθνων Αφρικής

Παρά τις γιορτές των Χριστουγέννων, τα πρωταθλήματα σε Αγγλία και Ιταλία συνεχίζονται κανονικά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Στην αγγλική Premier League, η πρωτοπόρος Άρσεναλ φιλοξενεί στο Λονδίνο την Μπράιτον, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 17:00 και να μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Νωρίτερα, στις 14:30, η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, έναν αγώνα που μπορείτε να παρακολουθήσετε επίσης από το Novasports Premier League.

Τέλος, για την ιταλική Serie A, η Γιουβέντους δοκιμάζεται στην έδρα της Πίζα, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 21:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Από την άλλη συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τέσσερις αναμετρήσεις.

Από το αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας του Νιγηρίας του Αλμπόν Λαφόν με την Τηνυσία, το οποίο θα ξεκινήσει στις 22:00.

Νωρίτερα διεξάγονται άλλες τρεις αναμετρήσεις.

Στις 14:30 το Μπενίν αντιμετωπίζει την Μποτσουάνα, στις 17:00 η Σενεγάλη κοντράρεται με τη Δημοκρατία του Κονγκό ενώ στις 19:30 η Ουγκάντα διασταυρώνει τα ξίφη της με την Τανζανία.

Οι αγώνες των 19:30 και 22:00 μεταδίδονται από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ των 14:30 και 17:00 από την ERTFLIX.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.