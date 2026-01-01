Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Ποια είναι η γυναίκα που «κρύβεται» πίσω από τις επιτυχίες του Μαροκινού killer

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μαγεύει την ποδοσφαιρική υφήλιο, σκοράροντας το ένα γκολ μετά το άλλο. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του σέντερ φορ του Ολυμπιακού με την εθνική Μαρόκου και στο Κόπα Άφρικα 2025 έχουν αναγκάσει τον ξένο Τύπο να «υποκλιθεί» στο ταλέντο του 32χρονου επιθετικού.

Οι ικανότητες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη μπάλα και η ευχέρειά του στο σκοράρισμα τον κατέτασσαν ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα, ωστόσο οι επιδόσεις του στις διεθνείς διοργανώσεις, τόσο με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, όσο και με την εθνική Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουν εκτοξεύσει τη δημοτικότητα του σέντερ φορ των «ερυθρολεύκων».

Παρ' όλα αυτά, ο 32χρονος κυνηγός της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή στην πορεία του Ολυμπιακού τη χρονιά που κατέκτησε το Conference League, παραδέχεται πως δε θα μπορούσε να κατορθώσει όσα έχει επιτύχει μέχρι στιγμής, χωρίς την υποστήριξη και τη βοήθεια της συζύγου του και των παιδιών του.

Η Μεριέμ, το «στήριγμα» του Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Η σύζυγος του Μαροκινού φορ, Μεριέμ αποτελεί μία προσωπικότητα πολύ χαμηλών τόνων, η οποία επιθυμεί να απέχει από τη δημοσιότητα. Αυτό, βέβαια δε σημαίνει πως δεν είναι πρωταγωνίστρια στη ζωή του συζύγου της, υποστηρίζοντάς τον με όλες της τις δυνάμεις.

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, καθώς έχουν δύο παιδιά, τα οποία συχνά δίνουν το «παρών» στις εξέδρες του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να θαυμάσουν από κοντά την προσπάθεια του πατέρα τους.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεριέμ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2018 στην Καζαμπλάνκα. Ωστόσο, το ζευγάρι αποφάσισε από κοινού να κρατήσει την εκδήλωση μακριά από τα φώτα των δημοσιογράφων, όπως άλλωστε επιδιώκει συνεχώς με τις προσωπικές στιγμές της οικογενείας, προστατεύοντας διαρκώς την ιδιωτικότητά του.

Παρά το γεγονός πως ο Τύπος σπάνια αναφέρεται στη σημασία που έχει η Μεριέμ στη ζωή του Ελ Κααμπί, εκείνη εμφανίζεται σταθερά στο πλευρό του 32χρονου επιθετικού, υποστηρίζοντας αδιάλειπτα το έργο του. Πρόκειται για μία μακρόχρονη πορεία, γεμάτη κακουχίες και αντιξοότητες μέχρι να αναγνωριστεί το ταλέντο του, κατακτώντας έκτοτε τη μία κορυφή μετά την επόμενη.