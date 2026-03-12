Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση με τον Ελ Καμπί - Όλες οι λεπτομέρειες (vid)

Ο Ολυμπιακός «έδεσε» τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν τη συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών και θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα και τα επόμενα χρόνια.



Το προηγούμενο συμβόλαιο του 32χρονου φορ ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι, ωστόσο οι Πειραιώτες κινήθηκαν έγκαιρα για να εξασφαλίσουν την παραμονή του βασικού τους σκόρερ. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν θετική κατάληξη, με τον Ελ Καμπί να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που του αποφέρει ετήσιες απολαβές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με σημαντικά μπόνους.



Ο διεθνής Μαροκινός είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, καθώς ομάδες από το εξωτερικό, μεταξύ αυτών και η Αλ Νασρ εξέτασαν σοβαρά την περίπτωσή του προσφέροντάς του υψηλά συμβόλαια. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρότζεκτ της ομάδας και στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

We are proud to announce that Ayoub El Kaabi has extended his contract with our club, Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QyCQUboVug — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026





Ο Ελ Καμπί βρίσκεται στο λιμάνι από το καλοκαίρι του 2023 και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επίθεση των «ερυθρόλευκων». Σε 126 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που αποτυπώνουν την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας.



Και τη φετινή σεζόν παραμένει ιδιαίτερα παραγωγικός, έχοντας ήδη 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 εμφανίσεις. Η επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό αποτελεί σημαντική κίνηση για τους Πειραιώτες, που κρατούν στο ρόστερ τους έναν από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς των τελευταίων ετών.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε γνωστή τη συμφωνία δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Μαροκινό επιθετικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», συνοδευόμενο με το μήνυμα: «Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!»

Το βίντεο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ