Το απίθανο σχόλιο του ChatGPT για το γκολ του Ελ Καμπί με τη Φιορεντίνα: «Καλύτερο δεν γίνεται»

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τον βασικό του σκόρερ τα τελευταία χρόνια, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, με ένα συμβόλαιο που θα διαρκέσει για 2+1 χρόνια, με τον τρίτο χρόνο να ενεργοποιείται αυτόματα, εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, τη σεζόν 2027/28.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έγραψε ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα, έχοντας 78 γκολ σε 126 αναμετρήσεις, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να μπει στους 20 πρώτους σκόρερ στην ιστορία των Πειραιωτών. Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, γκολ που έχει πετύχει για τον Ολυμπιακό, είναι φυσικά αυτό απέναντι στην Φιορεντίνα στην Allwyn Arena (τότε OPAP Arena) με το οποίο η ομάδα έφτασε και στην κατάκτηση του Conference League.

Έτσι ο Ολυμπιακός ανέβασε μια φωτογραφία του την ώρα που πανηγυρίζει το νικητήριο αυτό γκολ, και ζήτησε από το ChatGPT να κάνει αναβάθμιση στην εν λόγω εικόνα, με την τεχνητή νοημοσύνη να απαντά: «Αδύνατον. Καλύτερο από αυτό δεν γίνεται». Ο επίσημος λογαριασμός του Ολυμπιακού φυσικά έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας πως «Κάποιες φωτογραφίες είναι απλώς τέλειες», αποθεώνοντας τον Μαροκινό φορ.