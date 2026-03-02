Ολυμπιακός: 50αρης Ελ Καμπί στη Stoiximan Super League - Ασταμάτητος ο killer των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Πανσερραϊκού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Πειραιώτες στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ήταν κυρίαρχοι απέναντι στην ομάδα των Σερρών και βρήκαν λύσεις χάρη στα δύο γκολ του Μαροκινού επιθετικού, Αγιούμπ Ελ Καμπί. Θυμίζουμε ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή του απο το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μετρούσε μόλις ένα γκολ σε οκτώ παιχνίδια.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άνοιξε το σκορ στο 60ο λεπτό με τον Ελ Καμπί και δέκα λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τερματά του φτάνοντας τα 15 στο φετινό πρωτάθλημα.

Η «μάχη» του πρώτου σκόρερ καλά... κρατεί

Πλέον ο Μαροκινός βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας αφηνόντας πίσω του τον Λούκα Γιόβιτσ με 13. Το δεύτερο τέρμα του μάλιστα ήταν το 50ο με την φανέλα των «ερυθρολεύκων» στην Stoiximan Super League, 45 στην κανονική διάρκεια ενώ πέντε έχει σκοράρει στα playoffs. Μάλιστα, 32χρονος επιθετικός μπήκε στην 20αδα των σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.

Συνολικός απολογισμός 78 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και βάζει πλώρη για την κορυφάια δεκάδα όλων των εποχών.