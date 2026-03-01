Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και τη γκέλα της ΑΕΚ

Η δράση της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έφερε αλλαγές στη βαθμολογία και μεγάλες εκπλήξεις. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Άρη (3-1), ισοβαθμώντας πια στους 39 βαθμούς με τον Λεβαδειακό. Οι πράσινοι έχουν ακόμα ματς λιγότερο από τους Βοιωτούς, κάτι που σημαίνει πως μπορούν να προσπεράσουν αν νικήσουν τον ΟΦΗ στο εξ' αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής.

Νωρίτερα, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έκαναν το καθήκον τους και επικράτησαν του Αστέρα AKTOR και του Πανσερραϊκού αντίστοιχα, με τους ερυθρόλευκους να πατούν κορυφή με 53 βαθμούς και τους ασπρόμαυρους να ευελπιστούν να κάνουν το ίδιο, όταν δώσουν το χρωστούμενο τους ματς κόντρα στην Κηφισιά.

Χαμένη της αγωνιστικής ήταν η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να φύγει στο φινάλε με έναν βαθμό από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28/2

ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1/3

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2

Βόλος - ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-0

Παναθηναϊκός - Άρης 3-1

Η βαθμολογία