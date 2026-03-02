Βαθμολογία Super League: Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Κηφισιά ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε τριπλή ισοβαθμία;

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League άναψαν «φωτιές» στην διεκδίκηση του τίτλου. Ολυμπιακός κέρδισε στις Σέρρες και η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη στο Βόλο, έτσι οι δύο ομάδες συγκατοικούν, προς το παρών, στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ που κέρδισε τonν Αστέρα AKTOR, βρίσκεται στην 3η θέση με 50 βαθμούς και την προσεχή Τετάρτη (4/3) υποδέχεται την Κηφισιά.

Η ομάδα του Λουτσέσκου αν καταφέρει να πάρει το τρίποντο ,πιάνει στην κορυφή τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ μετατρέποντας την υπόθεση τίτλος σε θρίλερ μιας και το πρωτάθλημα οδεύει προς την «καρό» σημαία. Πλέον, απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε και τα playoffs, που έρχονται, θα είναι ίσως τα πιο συναρπαστικά των τελευταίων ετών!

Ποιος έχει το πάνω χέρι στην τριπλή ισοβαθμία;

Στην περίπτωση αυτή το κριτήριο είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει το πάνω χέρι αφού κόντρα στους δυο ανταγωνιστές του μετράει επτά βαθμούς, δυο νίκες και μια ισοπαλία, ενώ εκκρεμεί το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ που θα αναμετρηθούν την Κυριακή (8/3).

Ο Ολυμπιακός με μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ θα είναι δεύτερος και η ΑΕΚ η οποία έχει τη χειρότερη συγκομιδή ανάμεσα στους τρεις, με μόλις δύο βαθμούς. θα πέσει στην τρίτη θέση.

Σε περίπτωση ισβαθμίας. Τα κριτήρια της Stoiximan Super League

1. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη. Ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται μόνο κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Stoiximan Playoffs Group 5-8, όπου οι ομάδες εκκινούν τη συμμετοχή τους στα εν λόγω Stoiximan Playoffs Group 5-8 με το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην Κανονική Περίοδο (με αναγωγή τυχόν κλάσματος στην επόμενη ακέραιη ομάδα, ήτοι, λ.χ., αν μία ομάδα κατέκτησε 33 βαθμούς στην Κανονική Περίοδο, εκκινεί στα Stoiximan Playoffs Group 5-8 με βαθμολογία 17 βαθμών).



2. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά).



3. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.