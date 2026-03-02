ΑΕΚ: Όταν δεν μπορείς (για πολλούς λόγους) να κερδίσεις, τουλάχιστον μην χάσεις...

Παρά την απόβαση των 22.000 φίλων της στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και έχοντας μπροστά της την ευκαιρία να διατηρηθεί μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα βάση προγράμματος, η ΑΕΚ έχασε δυο βαθμούς απέναντι στον Βόλο (2-2) πληρώνοντας την μέτρια απόδοση της και τα δώρα των πλάγιων αμυντικών της.

Πλήρωσε την νωθρότητα αλλά και τα ατομικά της λάθη

Η Ένωση μπορεί να δημιούργησε κλασική ευκαιρία με την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού και το σουτ του Γιόβιτς από το ύψος του πέναλτι, όμως από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να βρει εύκολα διαδρόμους για την εστία του Βόλου. Το πείραμα με τους Λιούμπισιτς (πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις) και Μάνταλο αυτή την φορά, δεν έπιασε και επιπλέον, δεν φαινόταν σταθερή ούτε στα αμυντικά της καθήκοντα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το λάθος του Ρότα που δημιούργησε από το πουθενά την φάση με την οποία έμειναν πίσω στο σκορ οι «κιτρινόμαυροι».

Το γκολ ξύπνησε κάπως τους παίχτες του Νίκολιτς, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού και με την βοήθεια του κόσμου έφτασαν στην ισοφάριση με τον Μπαρνάμπας Βάργκα που νίκησε δυο παίχτες στον αέρα και έκανε το 1-1. Λίγα λεπτά αργότερα έλειψε πάλι με κεφαλιά να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ όμως νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, φάση που ήταν και η τελευταία για το πρώτο μέρος.

Έδειξε μέταλλο και συσπειρώθηκε από τον ιστορικό κόσμο της

Το παιχνίδι συνέχισε να μην βγαίνει στην Ένωση και έγιναν ακόμα χειρότερα τα πράγματα στην φάση που ο Πήλιος υπέπεσε σε πέναλτι έχοντας κακή αντίδραση έπειτα από σέντρα όπου βρισκόταν μόνος του και ο Βόλος πήρε ξανά τα ηνία του ματς. Μετά από αυτό, o Νίκολιτς από την κερκίδα έκανε τις αλλαγές του, με τους Κοϊτά και Γκατσινοβιτς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν πλάτος και ταχύτητα, ώστε να καταφέρει η ΑΕΚ την μεγάλη ανατροπή. Όντως, πίεσε πολύ, είχε δυο δοκάρια με Κοϊτά και Γιοβιτς, ενώ βρήκε και τον Σιαμπάνη σε εξαιρετική μέρα, κάτι που δεν την βοήθησε να σκοράρει και να πάρει αυτό που δικαιούταν παρά την μέτρια εμφάνιση.

Εκεί λοιπόν που το ματς πήγαινε προς την ολοκλήρωσή του και η ΑΕΚ παρά τις ευκαιρίες της θα έχανε ένα παιχνίδι από δυο δικά της λάθη, καθώς στην συνολική εικόνα των δυο ομάδων ήταν κατά πολύ καλύτερη του αντιπάλου της, ήρθε το γκολ του Ρέλβας (ακόμα ένα καθοριστικό για φέτος) να φέρει το ματς στα ίσια και να δώσει στην ομάδα του ένα βαθμό που μπορεί στο τέλος του πρωταθλήματος να αποδειχτεί σπουδαίος για την Ένωση.

Πέραν του βαθμού, η ομάδα του Νίκολιτς πρέπει να κρατήσει το καθαρό μυαλό που είχαν οι ποδοσφαιριστές της και την άρνηση της ήττας παρότι βρέθηκαν δυο φόρες πίσω στο σκορ. Επίσης την συμπεριφορά του ιστορικού βάσει παρουσίας κόσμου πριν το παιχνίδι, στην διάρκεια του, αλλά και στο τέλος, όπου παρά την ισοπαλία χειροκρότησε τους παίχτες για την προσπάθεια τους, παρότι δεν έφυγε χαρούμενος από το γήπεδο και έδειξε ότι γνωρίζει πως χτίζεται κάτι καλό την φετινή σεζόν.

Βεβαία δεν μπορεί παρά γκέλα να χαρακτηριστεί το χθεσινό, όμως η φιλοξενούμενη κρατήθηκε στην κορυφή μαζί πλέον με τον Ολυμπιακό, ενώ συνέχισε για ακόμα ένα ματς αήττητη. Την άλλη βδομάδα θα υποδεχθεί την ΑΕΛ στην Νέα Φιλαδέλφεια και με νίκη θα μεταφέρει πάλι την πίεση στους ανταγωνιστές της οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ντέρμπι του Φαλήρου και μπορεί να της δώσουν την ευκαιρία να βρεθεί ξανά ολομόναχη στην κορυφή της βαθμολογίας πριν το πρώτο καθοριστικό ματς με την Τσέλιε για τους 16 του Conference League.