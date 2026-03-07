Αθλητικές Μεταδόσεις: Ώρα και κανάλι για τις «μάχες» του Άρη και της ΑΕΚ στη Super League

Με δύο αγώνες ξεκινάει το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League το Σάββατο (07/03).

Αρχικά, ο Άρης υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ατρόμητο. Ο αγώνας ξεκινάει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 2.

Μία ώρα αργότερα (18:00), η ΑΕΚ φιλοξενεί στην «Allwyn Arena» την ΑΕΛ Novibet. Πρόκειται για ένα παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1HD.

Τέσσερις αναμετρήσεις «φωτιά» για τη Stoiximan GBL

Πλούσια αναμένεται η δράση και στο πρωτάθλημα μπάσκετ (Stoiximan Greek Basket League).

Για την 20η αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα. Τζάμπολ στις 12:45, μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Στις 16:00, η Καρδίτσα φιλοξενεί τη Μύκονο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports 1.

Περίπου δύο ώρες αργότερα (18:15), στο «Nick Galis Hall», ο Άρης αντιμετωπίζει το Μαρούσι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.

Τέλος, την ίδια ώρα (18:15), το Περιστέρι «κοντράρεται» με τον Πανιώνιο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη συχνότητα ΕΡΤ Sports 1.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας κάνοντας κλικ εδώ.