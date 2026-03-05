Stoiximan Super League: Οι πιθανότητες που έχουν ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ για τον τίτλο
Τις πιθανότητες κατάκτησης της Stoiximan Super League ανανέωσε το Football Meets Data μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισίας.
Ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη του κόντρα στην Κηφισιά ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με 53 βαθμούς έπιασε στην κορυφή τον Ολυμπιάκο και την ΑΕΚ αλλά υπερτερεί των άλλων δυο σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία. Το πρωτάθλημα τείνει προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας (απομένουν τρείς αγωνιστικές) και η κατάκτηση του τίτλου θα κριθεί στα playoffs.
Μάλιστα ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται την προσεχή (Κυριακή,8/3,21:00) στο "Γ. Καραϊσκάκης" σε ένα κομβικό παιχνίδι ενόψει της έναρξης των playoffs.
Ποιες είναι οι πιθανότητες για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ
Η Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες των τριών διεκδικητών.
Οι Πειραιώτες μοιάζει να είναι το φαβορί με 48% ενώ η ΑΕΚ με 31% και ο ΠΑΟΚ με 21% ακολουθούν στην «μάχη» της κατάκτησης στη Stoiximan Super League.
Τα συγκεκριμένα ποσοστά αναδιαμορφώνονται σχεδόν κάθε αγωνιστική.