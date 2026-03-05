Ταρέμι για τον πόλεμο στο Ιράν: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα πολέμου»

Ο Μεχντί Ταρέμι αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού την τρέχον αγωνιστική περίοδο, ειδικότερα σε αυτό το σημείο της σεζόν, έχοντας πετύχει κομβικά γκολ για τους Πειραιώτες.

Όμως, αυτό το διάστημα ο διεθνής σέντερ φορ δεν μπορεί να χαρεί με τα κατορθώματά του, μιας και οι σκέψεις του βρίσκονται στην πατρίδα του, το Ιράν, όπου βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής, μέσω ανάρτησής του στο προφίλ του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έστειλε το δικό του, αυτονόητο, μήνυμα αναφορικά με τα όσα διαδραματίζονται στην Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα, σε instastory, ο 33χρονος έγραψε: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη».

Screenshot

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν διάφορα σενάρια αναφορικά με τον Ταρέμι και τον πόλεμο στην πατρίδα του, με τον Κώστα Καραπαπά αρχικά να χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα ως fake news, ενώ την Τρίτη (03/03), ο ατζέντης του Ιρανού, Φεντερίκο Παστορέλο τοποθετήθηκε δημόσια και έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον επιθετικό του Ολυμπιακού, ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έκανε κάποια δήλωση αναφορικά με τα όσα γράφτηκαν.