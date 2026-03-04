Πρώην παίκτης του ΟΦΗ για την κατάσταση στο Ιράν: «Έβλεπα πυραύλους να πέφτουν δίπλα μου»

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει άμεσα και τον αθλητισμό, με αναβολές πρωταθλημάτων, κλειστούς εναέριους χώρους και αθλητές που προσπαθούν να φύγουν από εμπόλεμες ζώνες. Ένας από αυτούς ήταν ο Μάρκο Μπάκιτς, ο Μαυροβούνιος πρώην παίκτης του ΟΦΗ, ο οποίος περιέγραψε όσα έζησε στην Τεχεράνη, λίγο πριν καταφέρει να αποχωρήσει από τη χώρα.



Ο πρώην μέσος των Κρητικών είχε μετακομίσει στο Ιράν για λογαριασμό της Περσέπολις, χωρίς να μετανιώσει ποτέ για την επιλογή του, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Όπως τόνισε, βρέθηκε να παρακολουθεί πυραυλικές επιθέσεις από κοντινή απόσταση, σε μια πόλη χωρίς επαρκή καταφύγια, βιώνοντας έντονο φόβο και αβεβαιότητα. Η πραγματική συνειδητοποίηση του κινδύνου ήρθε, όπως είπε, μόνο όταν βρέθηκε ξανά σε ασφαλές περιβάλλον.



Παρά το σοκ, αναγνώρισε την άψογη οργάνωση της Περσέπολις, η οποία φρόντισε για την ασφαλή απομάκρυνση των ξένων παικτών υπό στρατιωτική συνοδεία, μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Ο Μπάκιτς υπογράμμισε πως η κατάσταση ήταν τεταμένη εδώ και καιρό και ότι οι κάτοικοι της χώρας γνώριζαν πως η σύγκρουση δεν ήταν θέμα «αν», αλλά «πότε» θα ξεσπούσε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καθόμουν το Σάββατο το πρωί παρακολουθώντας τους πυραύλους να πέφτουν. Στο τμήμα της Τεχεράνης όπου μένουν οι περισσότεροι ακόλουθοι πρεσβειών και διπλωμάτε, όπου βρίσκομαι, στην καφετέρια, επειδή δεν υπήρχε άλλο μέρος, εκτός από το διαμέρισμά μου και το μπαλκόνι μου. Η Τεχεράνη δεν είναι μια ιδιαίτερα προστατευμένη πόλη όσον αφορά τα υπόγεια καταφύγια ή κάτι τέτοιο. Είναι κάποιο είδος αδρεναλίνης ή τι, αλλά ένιωσα πραγματικό φόβο μόνο όταν ήμουν ασφαλής – στο Μαυροβούνιο. Σαν κάποιο είδος μετατραυματικού τραύματος, δεν ξέρω. Πρέπει να πω ότι δεν απειλήθηκα άμεσα, οι πύραυλοι έπεφταν τριγύρω, αλλά ήταν δυσάρεστο – ήταν», τόνισε ο Μπάκιτς στην ιστοσελίδα «Vijesti».

Συνεχίζοντας: «Από το καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι που τραυματίστηκα και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ανάρρωσής μου στο Βελιγράδι, πρέπει να πω ότι ήταν το πιο όμορφο μέρος για να ζεις, το απόλαυσα με κάθε δυνατή έννοια, ποδοσφαιρικά και με κάθε άλλο τρόπο. Η Τεχεράνη είναι μια μεγάλη πόλη, 17 εκατομμύρια κάτοικοι, σε ορισμένα μέρη της πόλης απλά αναρωτιέσαι αν βρίσκεσαι στη Μαδρίτη ή στο Λονδίνο. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες αντιθέσεις, εννοώ κυρίως μέρη εκτός Τεχεράνης, αλλά το απόλαυσα»

Ολοκληρώνοντας: «Ως ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας, είχαμε όλα τα προνόμια. Πήγαμε στο Κατάρ για προπόνηση, την ίδια εποχή που ξεκίνησαν μαζικές αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες στο Ιράν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μετά από αυτό, όταν επιστρέψαμε στην Τεχεράνη, δεν ήταν πλέον το ίδιο μέρος για να ζούμε. Ήταν απλώς αφόρητη, μια κλειστή χώρα, και ιδιαίτερα αφόρητη για τους Ιρανούς, τον τοπικό πληθυσμό. Όλοι ήξεραν τι ερχόταν. Δεν ήταν θέμα αν θα γινόταν επίθεση, αλλά πότε θα ερχόταν. Μας είχαν προειδοποιήσει, αλλά μπορούσαμε να νιώσουμε τα πάντα και οι ίδιοι».

Εν συνεχεία ο Μπάκιτς αποκάλυψε πως δεν μετάνιωσε ούτε δευτερόλεπτο την απόφασή του να υπογράψει στην Περσέπολις, τονίζοντας: «Και όταν υπέγραψα, και όχι μόνο εγώ, επειδή υπάρχουν πολλοί ξένοι στην ομάδα, ξέραμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Συνεχίζοντας: «Δεν υπήρχαν οπαδοί στα γήπεδα, ο σύλλογος φαινόταν να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Αρχίσαμε να χάνουμε. Η Περσέπολις είναι ένας μεγάλος σύλλογος και όλοι εμείς οι παίκτες είχαμε άτομα που μας φρόντιζαν. Ο άνθρωπος από τον σύλλογο που με πήγε στην προπόνηση με περίμενε μπροστά στο κτίριο και μου είπε απλώς να γυρίσω πίσω – ότι είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε, δεν είχα κοιτάξει το τηλέφωνό μου πριν από αυτό. Αλλά, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, όλα μου έγιναν σαφή. Το ρεύμα κόπηκε στο κτίριο και όλα γύρω άρχισαν να τρέμουν».



«Όλα ήταν στο τμήμα της Τεχεράνης που μένουν οι διπλωμάτες και από εκεί ξεκίνησε η επίθεση. Πετούσαν βόμβες, υπήρχε τρέμουλο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες, από τις 10 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι το Σάββατο. Δεν απειλήθηκα άμεσα, αλλά μπορούσα να δω και να νιώσω τα πάντα, σαν σε βιντεοπαιχνίδι. Τον ήχο ενός πυραύλου και μετά μια συντριβή, κάπου κοντά».