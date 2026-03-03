Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν»

Μήνυμα κλιμάκωσης έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαμηνύοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει να «βομβαρδίζει με σφοδρότητα» το Ιράν, ενώ προανήγγειλε ακόμη πιο σκληρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ, στο κεντρικό Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν με σφοδρότητα. Οι πιλότοι μας πετούν πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη, καθώς και τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα σοβαρό λάθος όταν επιτέθηκε σε εμάς. Έχουμε ήδη απαντήσει με δύναμη και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».

Πλήγματα σε βαλλιστικούς πυραύλους

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι, την τέταρτη ημέρα του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε όλο το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στοχοθετήθηκαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την παραγωγή όπλων, «ιδίως βαλλιστικών πυραύλων», καθώς και «δεκάδες στόχοι που συνδέονται με το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών και χώρων αποθήκευσης» στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Στόχος το κτήριο των Σοφών

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το κτήριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Σοφών, τον θεσμό που είναι επιφορτισμένος με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη, διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά πρακτορεία ανέφεραν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.