Ισραήλ: Η στιγμή που εργάτες σε σκαλωσιά τραντάζονται από πύραυλο που χτύπησε διπλανή πολυκατοικία

Τον τρόμο μπροστά στα μάτια τους βίωσαν εργάτες στο Τελ Αβίβ καθώς ενώ βρίσκονταν πάνω σε σκαλωσιά, ένας ιρανικός πύραυλος χτύπησε τη διπλανή πολυκατοικία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πύραυλος πέρασε από δίπλα τους και καρφώθηκε στο γειτονικό κτίριο ενώ εκείνοι εργάζονταν αμέριμνοι.

Στις επόμενες εικόνες φαίνεται η περιοχή να γεμίζει πυκνούς μαύρους καπνούς ενώ διακρίνεται φωτιά να καίει στη βάση του κτιρίου. Στη συνέχεια, ακούγονται οι εργάτες να ανταλλάσσουν λόγια, προσπαθώντας να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Παράλληλα, στο βάθος ακούγονται οι σειρήνες έκτακτης ανάγκης που καλούν τους πολίτες να σπεύσουν στα πλησιέστερα καταφύγια για την ασφάλειά τους.

Chinese workers on steel girders high up at a building under construction in Tel Aviv…



💥🔥 pic.twitter.com/flzU2Dp8cJ — Byron Wan (@Byron_Wan) March 3, 2026

Ασταμάτητες επιθέσεις του Ιράν εναντίον Ισραήλ, Κατάρ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη από την πλευρά του ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, κατά την τέταρτη ημέρα σήμερα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Τα καταστροφικά μαχητικά drones των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του στρατού (...) στοχοθέτησαν στρατιωτικές ζώνες του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) στα κατεχόμενα εδάφη, όπως και τις βάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ», ανέφεραν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Shargh.

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στις πρωτεύουσες Ντόχα του Κατάρ και Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά γειτονικών χωρών του στον Κόλπο.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στη Μανάμα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς «το κοντινότερο ασφαλές σημείο».



Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη Ντόχα.