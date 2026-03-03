Πανικός στο Ντουμπάι: Τουρίστες τρέχουν καθώς μπέρδεψαν κανόνι του Ιφτάρ με ιρανική επίθεση

Μια έκρηξη κανονιού κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, εκλήφθηκε λανθασμένα από εγκλωβισμένους τουρίστες αλλά και ντόπιους ως έκρηξη βόμβας στο Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός για λίγα λεπτά σε εστιατόριο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αρκετούς πελάτες να σηκώνονται από τα τραπέζια τους πανικόβλητοι και να τρέπονται σε φυγή όταν άκουσαν έναν δυνατό κρότο.

Η πόλη, η δεύτερη μεγαλύτερη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει γίνει, τις τελευταίες ημέρες, στόχος αντιποίνων από το Ιράν στο πλαίσιο της απάντησής του στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Tourists dining at a restaurant in Dubai fled in panic after mistaking the sound of the iftar cannon for a missile attack. pic.twitter.com/pyoQ3wyoJw — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Πολλά ξενοδοχεία και αξιοθέατα της πόλης έχουν ήδη πληγεί, με αποτέλεσμα κάτοικοι και τουρίστες να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, γεγονός που εξηγεί τις γρήγορες αντιδράσεις ορισμένων. Ωστόσο, υπάρχει μια πιο αθώα εξήγηση για τον δυνατό κρότο που ακούγεται στο συγκεκριμένο βίντεο.

Τι είναι το Ιφτάρ

Το κανόνι που ακούγεται σηματοδοτεί, στην πραγματικότητα, την έναρξη του Ιφτάρ, μιας σημαντικής στιγμής της ημέρας τον μήνα του Ραμαζανιού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μουσουλμάνοι νηστεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν επιτρέπεται να φάνε ή να πιούν μέχρι τη δύση του ηλίου. Το γεύμα με το οποίο λύνεται η νηστεία ονομάζεται Ιφτάρ.

Σε χώρες με μουσουλμανική πλειονότητα, η στιγμή αυτή σηματοδοτείται παραδοσιακά με κανονιοβολισμό κάτι που συνέβη και στο ανάλογο βίντεο.

Δεν υπήρξε πραγματική έκρηξη ούτε προκλήθηκαν ζημιές στο ξενοδοχείο αν και η πόλη εξακολουθεί να απειλείται με βομβαρδισμό από το Ιράν.