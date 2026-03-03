Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Αναλαμβάνουμε όλα τα έξοδα των εγκλωβισμένων λόγω πολέμου»

Χάος επικρατεί στις χώρες του Κόλπου λόγω της πολεμικής σύρραξης ανάμεσα Ισραήλ-ΗΠΑ και Ιράν με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20.200 επισκέπτες να έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα λόγω της αναστολής των πτήσεων.

Σε μια απόφαση που ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής και σίτισης των εγκλωβισμένων επιβατών μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση στον εναέριο χώρο. Συγκεκριμένα, η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (GCAA) των ΗΑΕ γνωστοποίησε ότι το κράτος «αναλαμβάνει όλα τα έξοδα φιλοξενίας και διαμονής των επηρεαζόμενων και εγκλωβισμένων επιβατών».

«Λόγω των τρεχουσών συνθηκών και δεδομένου ότι ορισμένοι επισκέπτες έχουν φτάσει στην ημερομηνία αναχώρησής τους αλλά δεν μπορούν να ταξιδέψουν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους, παρακαλούμε να παρατείνετε τη διαμονή τους μέχρι να μπορέσουν να αναχωρήσουν», αναφέρεται σε εγκύκλιο που εκδόθηκε προς τα ξενοδοχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι (DCT Abu Dhabi). «Το κόστος της παρατεταμένης διαμονής θα καλυφθεί από το DCT Abu Dhabi».

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι (DET) απέστειλε επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα στα ξενοδοχεία, ζητώντας να προσφερθεί στους επισκέπτες «η δυνατότητα παράτασης της διαμονής τους υπό τους ίδιους όρους με την αρχική τους κράτηση», σύμφωνα με τους Khaleej Times.

Για όσους δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της παράτασης της διαμονής τους, τα ξενοδοχεία έχουν ενημερωθεί να ειδοποιήσουν το DET.

Ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή

Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι ανέστειλαν όλες τις πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο DXB και το Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) μέχρι νεωτέρας. Μία από τις αίθουσες στο DXB υπέστη ζημιές την 1η Μαρτίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα μέλη του προσωπικού.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed στο Άμπου Ντάμπι ανέστειλε επίσης τη λειτουργία του. Η πτώση συντριμμιών από την αναχαίτιση ενός drone την ίδια ημέρα οδήγησε σε έναν θάνατο και επτά τραυματισμούς.

Η Etihad Airways ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 2 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, ενώ η Emirates έχει αναστείλει τις πτήσεις της μέχρι τις 3 μ.μ. τοπική ώρα την ίδια ημέρα.

Τα δύο διεθνή αεροδρόμια της Σάρτζα και του Ρας αλ Καϊμά παραμένουν επίσης κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Στο Κατάρ, το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ ανέστειλε όλες τις πτήσεις, ενώ οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να μην μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο.

Η Qatar Airways δήλωσε ότι θα παράσχει περαιτέρω ενημέρωση στις 3 Μαρτίου έως τις 9 π.μ. τοπική ώρα.

Η Δημόσια Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εκτιμήσεις ζημιών, με στόχο την πραγματοποίηση των απαραίτητων επισκευών ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία «το συντομότερο δυνατό».

Η Oman Air ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς και από το Αμμάν, το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν, τη Ντόχα, το Νταμάμ και το Κουβέιτ έχουν ακυρωθεί για τις 2 Μαρτίου. Άλλες πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, ωστόσο αναμένονται καθυστερήσεις.

Η Saudia έχει επίσης ακυρώσει πτήσεις προς και από το Αμμάν, το Κουβέιτ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, τη Ντόχα, το Μπαχρέιν, τη Μόσχα και την Πεσαβάρ έως τις 23:59 τοπική ώρα στις 2 Μαρτίου.