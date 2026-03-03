Λοβέρδος για Έλληνες στα Εμιράτα: «Αδύνατη η μεταφορά τους αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου.

Ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Η Ελλάδα όπως είπε έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Άμπου Ντάμπι, βρίσκονται 1.500 Έλληνες.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος»

«Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας» είπε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα. «Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων» είπε και διευκρίνισε ότι το σχετικό κόστος το έχουν αναλάβει οι χώρες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί.